Huracán no cederá al delantero Norberto Briasco, convocado por Armenia

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- Huracán informó este martes que "no cederá" al delantero Norberto Briasco, convocado por Armenia para los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA ante Georgia y Estonia.

El delantero argentino nacionalizado armenio de 24 años había sido citado para los partidos ante Georgia, de local, y Estonia, de visitante, del 11 y 14 de octubre, respectivamente.

"Huracán no cederá a Norberto Briasco. El jugador fue convocado por la Asociación Armenia de Fútbol para incorporarse al seleccionado de ese país. Sin embargo, frente al eventual comienzo de nuestro torneo local y la cuarentena obligatoria que impone la legislación argentina, se tomó la decisión de no cederlo", informó el club a través de su sitio web.

Briasco es internacional desde 2018 y había disputado los últimos partidos con Armenia.

El entrenador del seleccionado armenio es el español Joaquín Caparrós.

El torneo argentino todavía no tiene fecha de regreso estipulada.