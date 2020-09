Huawei invierte en empresas chinas para comenzar a desarrollar chips propios

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 29 sep (EFE).- Huawei ha invertido más de 10 millones de yuanes (1,46 millones de dólares) en 17 empresas tecnológicas chinas relacionadas con el desarrollo de chips y semiconductores en un intento de empezar a fabricar sus propios componentes y así afrontar el último veto de EE.UU. a la compañía, informaron hoy medios locales.

Habo Investments, empresa subsidiaria que Huawei creó en abril de 2019, ha cerrado desde agosto de este año 17 acuerdos para adquirir participaciones en empresas como Suzhou Dongwei Semiconductor o Nanjing Xinshijie Microelectronics, informó el portal financiero chino qcc.com y el diario oficial Securities Times.

El rango de actividad de estas empresas van desde la fabricación de chips y semiconductores hasta el desarrollo de tecnología óptica y el diseño industrial, según el portal de noticias Sohu.com.

Uno de los objetivos de Huawei es afrontar a largo plazo el veto que el departamento de Comercio de EE.UU. impuso desde el pasado 15 de septiembre a los proveedores de chips globales de la empresa que emplean tecnologías estadounidenses en su desarrollo o su producción.

Estas compañías deberán obtener primero una licencia de Washington para poder suministrar a la tecnológica china.

El gigante chino reconoció el pasado jueves que no tiene todavía capacidad para fabricar sus propios chips -necesarios para los cientos de millones de teléfonos móviles que vende en todo el mundo- al romperse la cadena de suministro de semiconductores.

Expertos chinos afirmaron recientemente a la prensa local que Huawei necesita invertir en empresas emergentes para desarrollar chips que pueda utilizar en el largo plazo.

"Si Huawei no puede fabricar chips por sí mismo o encontrar una solución, tendrá un problema cuando se le agoten las existencias. Huawei puede esperar a que mejoren las relaciones entre China y Estados Unidos, pero necesita cambios en su organización", dijo a la cadena estatal CCTV el académico Shen Yi, director del Instituto de Investigación del Ciberespacio adscrito a la Universidad de Fudan.

Además, el analista señaló que "China tiene que evitar que empresas como Huawei queden atrapadas en un callejón sin salida. El país debe poner más recursos encima de la mesa y promover la Investigación y el Desarrollo en toda la cadena industrial".

El presidente rotatorio de Huawei, Guo Ping, aseguró el jueves que la compañía está aún valorando el impacto del veto, y que la "batalla para sobrevivir" es ahora su objetivo principal.

Washington no ha dado muestras hasta el momento de que vaya a suavizar la guerra contra Huawei tras haberla extendido recientemente a otras tecnológicas chinas como ByteDance, desarrolladora de la aplicación TikTok o Tencent, propietaria de la red social y de mensajería WeChat (el WhatsApp chino).