Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Real Valladolid

El Di Stéfano abre de nuevo sus puertas ante el Valladolid



El Real Madrid regresa a Valdebebas 76 días después de ganar allí la pasada Liga



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid regresa este miércoles al Alfredo Di Stéfano (21.30 horas/Partidazo en Movistar LaLiga), el escenario donde en su último encuentro se proclamó campeón de LaLiga Santander, en busca de asomarse a la zona alta de la clasificación ante un Real Valladolid que todavía no ha ganado esta temporada.



El pasado 16 de julio, los de Zinédine Zidane alzaban en Valdebebas su 34º trofeo liguero después de superar al Villarreal (2-1) con un doblete de Karim Benzema, que culminaba de la mejor manera la inmaculada racha de diez victorias consecutivas blancas tras el parón por la pandemia de coronavirus.



Ahora, 76 días después, el cuadro madridista regresa a la que se ha convertido en su nueva casa mientras se termina la remodelación del Santiago Bernabéu. Lejos de trastocar sus planes, el cambio de aires ha sentado de maravilla a los de Zidane, que han ganado los seis partidos disputados en su Ciudad Deportiva.



En esos seis choques como local, el conjunto blanco ha anotado 13 goles, más de dos de media por encuentro, y solo ha encajado dos -en su debut post-confinamiento ante el Eibar (3-1) y ante los castellonenses (2-1)-, con el belga Thibaut Courtois manteniendo su portería a cero en cuatro ocasiones.



Después de ver aplazado su duelo de la primera jornada por el descanso tras la competición europea, el Real Madrid se estrenó en San Sebastián, donde sin embargo se quedó sin pólvora y no pudo sacar más que un empate (0-0). Ya el pasado fin de semana, inauguró su casillero de triunfos en el Benito Villamarín (2-3), aunque tuvo que ser de nuevo el capitán Sergio Ramos el que salvara los muebles desde el punto de penalti.



Este miércoles, recibirán a un Real Valladolid que la pasada campaña ya fue el primer rival que visitó el Bernabéu, en un duelo en el que los de Sergio González rascaron un empate con un tanto de Sergi Guardiola en los últimos minutos (1-1). En la segunda vuelta, en Pucela, un tanto de Nacho dio los tres puntos a los visitantes.



Sin el defensa brasileño Éder Militao ni el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, operado de amigdalitis, Zidane tampoco podrá contar con un Toni Kroos que sufre una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo, lo que abrirá previsiblemente las puertas en el once a Isco Alarcón, que gozaría así de su primera titularidad del curso.



También Modric podría ocupar el lugar en la alineación inicial de Odegaard, lo mismo que Marcelo con Mendy, mientras que Eden Hazard y Marco Asensio, que ya han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, esperarán su oportunidad en el banquillo.



La incógnita será saber si el preparador francés regresa a su tradicional 4-3-3 o si innova como ya hizo en el Reale Arena, con un 4-2-3-1, y en el Villamarín, donde partió con dos '9' de referencia como Karim Benzema y Luka Jovic. Lo que parece claro es que el serbio dejará su lugar a Vinícius ante los blanquivioletas.



EL VALLADOLID, A FRENAR EL MAL INICIO DE LIGA



Por su parte, el Real Valladolid acude a Valdebebas con la intención de cortar su mal comienzo de Liga, en el que ha logrado dos de nueve puntos posibles. Los de Sergio González se estrenaron con un empate ante la Real Sociedad, antes de caer en el Villamarín (2-0), y el pasado domingo salvaron un punto ante el RC Celta (1-1).



Ya son casi 12 años, desde el 15 de noviembre de 2008, los que el cuadro pucelano lleva sin ganar al conjunto blanco; desde entonces, han enlazado nueve derrotas y dos empates en los 11 partidos disputados. Además, el Valladolid ha caído en sus últimos tres desplazamientos ligueros, y podría igualar su peor racha como visitantes en la competición con el preparador catalán al frente.



Una vez más, Sergio González deberá lidiar con una enfermería llena por las lesiones de El Hacen, Kiko Olivas, Rubén Alcaraz, Javi Moyano, Sekou Gassama y Joaquín Fernández, y estará pendiente de si Jordi Masip puede regresar tras ausentarse las últimas semanas por su positivo por coronavirus.



La casa de apuestas 'online' Betfair da como claro favorito a la victoria al Real Madrid, pagando 1,24 euros por euro apostado, mientras que el triunfo blanquivioleta se cotiza a 12 euros por euro invertido. El empate, por su parte, se paga a 6,5 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Fede Valverde, Isco; Benzema y Vinícius.



REAL VALLADOLID: Roberto; Luis Pérez, Bruno, Javi Sánchez, Raúl García; Kike Pérez, Míchel, Plano, Waldo, Hervías; y Guardiola.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 21.30/Partidazo en Movistar LaLiga.