Fútbol/Champions.- Dinamo Kiev, Olympiacos y Ferencvaros se clasifican para la fase de grupos de la Champions

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Dinamo Kiev ucraniano, el Olympiacos griegos y el Ferencvaros húngaro se clasificaron este martes para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras superar su 'playoff' final ante el Gent belga, el Omonia checo y el Molde noruego, respectivamente.



El Dinamo Kiev volverá a disputar la máxima competición continental cuatro años después de hacerlo por última vez tras dejar fuera al Gent belga por un global de 5-1. El equipo del rumano Mircea Lucescu ya había ganado en la ida por 1-2 y en el Olímpico de la capital no dio opciones a la sorpresa con un claro 3-0, con goles de Buyalskiy, el uruguayo De Pena, de penalti, y del luxemburgués Rodrigues.



Tampoco tuvo excesivos problemas el experto Olympiacos griego, que volverá a estar entre los 32 equipos que pelearán por la 'Orejona' tras hacer valer su victoria de la ida en el Georgios Karaiskakis por 2-0 ante el Omonia chipriota, que no pudo dar una nueva sorpresa tras haber apeado al Legia polaco y, sobre todo, al Estrella Roja serbio, después de no pasar del empate sin goles en su casa.



Finalmente, sí que hubo emoción en la eliminatoria entre el Ferencvaros y el Molde, que después de vivir un primer capítulo lleno de goles en suelo noruego (3-3), no vieron puerta en la vuelta celebrada en Budapest, lo que permitió al conjunto húngaro, que sufrió ante el empuje final visitante, volver a la fase de grupos por segunda vez y 25 años después.