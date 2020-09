Fútbol.- Sergio González: "El del Madrid es un partido para jugar con mucha ilusión, confianza y descaro"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha asegurado que deben afrontar el partido de LaLiga Santander de este miércoles ante el Real Madrid "con mucha ilusión, con confianza y con descaro", y ha recalcado la importancia de jugar "juntitos" y "sufriendo", sabiendo que en cualquier momento tendrán la oportunidad de "lanzar una buena contra".



"Lo preferible es jugar contra ellos todos los años", declaró en rueda de prensa sobre cuál es el momento idóneo para enfrentarse a los grandes. "Nunca sabes cuándo te puede tocar ese momento adecuado. Es un partido para ir con mucha ilusión, con confianza y con descaro. El año pasado, en los dos partidos estuvimos muy metidos, y allí sacamos un punto. Vamos con tranquilidad y con ilusión, que sea el propio partido el que nos la quite. Ojalá que no nos la quite nunca", prosiguió.



Sobre el conjunto de Zinédine Zidane, explicó que tiene "un cúmulo de futbolistas extraordinarios, con muchos argumentos". "Tiene muchas alternativas tanto a nivel individual como colectivo. A nivel estructural, ha jugado su 4-3-3 el primer día y luego en rombo, con el mismo acierto y la misma categoría. Tenemos que tener cuidado con si juega Vinícius o Rodrygo por las transiciones, y si juegan con uno por dentro, son Mendy y Carvajal lo que le dan esa profundidad; Benzema flota por fuera para arriba y para abajo... Son futbolistas extraordinarios que van a requerir que hagamos un gran partido, que estemos muy concentrados, muy juntitos, que seamos más bloque que nunca", analizó.



"Tras pérdida de ellos, no podemos perder ese primer pase que nos dé esa confianza para poder ir a por ellos. Debemos intentar estar arriba en bloque alto en saque de puerta, y cuando no, estar replegados, juntitos, sufriendo, para poder lanzar una buena contra. A los equipos grandes, cuanto más les haces correr hacia atrás, más incómodos se encuentran y más 'chances' tienes", continuó.



Además, el técnico blanquivioleta adelantó que habrá rotaciones por la carga de partidos de esta semana. "Siempre utilizamos a todos los jugadores, porque la línea entre el titular y el suplente es muy delgada. Tenemos jugadores que están un poco al límite", reconoció.



Sobre el hecho de jugar en el Alfredo Di Stéfano, el de L'Hospitalet le resto importancia. "Si juego contra el Real Madrid, pase lo que pase, prefiero jugar en el Bernabéu, y contra el Barça, en el Camp Nou. Los futbolistas prefieren jugar en estadios 'top'. Iremos con las mismas garantías, no creo que nos ayude ni más ni menos el campo; mide lo mismo, las porterías son iguales, los futbolistas son los mismos... Vamos a hacer lo imposible para que se encuentren incómodos", subrayó.



En otro orden de cosas, el preparador catalán confirmó que el guardameta Jordi Masip todavía no se ha recuperado del coronavirus, por lo que Roberto Jiménez continuará bajo palos. "El otro día se iba a hacer el test, pero no tenemos una fecha establecida para volver a los entrenamientos. Está pendiente de la parte final de la COVID-19. Roberto para eso vino, es un portero de garantías que nos da muchas prestaciones", apuntó.



Sobre el último fichaje blanquivioleta, el defensa marroquí Jawad El Yamiq, explicó que llegó "mejor" preparado físicamente de lo que esperaban, pero que "unos problemas burocráticos" harán que probablemente no pueda llegar al choque. También será duda Luis Pérez, que acabó "físicamente al límite" ante el RC Celta.



Por último, Sergio González no se mostró preocupado por las posibles altas o bajas que se puedan dar en los últimos días del mercado de fichajes. "No podemos bajar el pistón, por mucho que la entidad piense que la situación sea mejor o peor. Nosotros tenemos que exigirles al máximo nivel. Sabemos que hay futbolistas que no estarán con nosotros cuando acabe el mercado. No estamos resignados", concluyó.