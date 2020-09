Fútbol.- Mourinho: "No he hablado con Zidane, pero imagino que está feliz por la marcha de Bale"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Tottenham Hotspur, José Mourinho, apuntó que imagina que Zinédine Zidane "está feliz" por la salida del Real Madrid del galés Gareth Bale con destino al conjunto londinense, donde jugará no por su nombre sino "porque demostrará que es el mejor".



"No he hablado con Zinédine (Zidane), pero imagino que está feliz con su marcha, y nosotros lo estamos con su llegada y ojalá que al final de la temporada todos estemos contentos y él se pueda quedar", señaló Mourinho en declaraciones a 'DAZN'.



El de Setúbal recalcó que el de Cardiff "sabía" que le quería cuando entrenaba al Real Madrid, pero que "aquella temporada no fue posible porque estaba muy cerca el fichaje de Modric". "Y era una operación muy difícil de hacer, incluso para un gran club como el Real Madrid", advirtió.



"Él también sabe que hubo una oportunidad de llevármelo al Manchester United y que es un jugador que me gusta mucho, mucho. Además, él sabe que conmigo el que juega es el mejor, así que no jugará porque es Gareth Bale, sino porque demostrará que es el mejor", añadió el técnico de los 'Spurs'.



Mourinho indicó que a Bale "se le ve que está feliz". "Es fácil de ver eso. Está muy contento y la felicidad es importante en la vida y en el fútbol", advirtió, recordando que el galés "no está listo todavía para jugar". "Pero está trabajando muy bien con los médicos y eso me hace confiar en que cuando vuelva, tendremos al jugador que es", deseó.