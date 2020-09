Fútbol.- Messi: "Asumo mis errores, fueron para hacer un Barça más fuerte"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El capitán del FC Barcelona Leo Messi mostró su arrepentimiento tras el ajetreado verano y el burofax que envió al club culé pidiendo su salida y explicó que asume sus "errores", pero que solo lo hizo "para hacer un Barça mejor y más fuerte".



"Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir. Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona", dijo Messi en declaraciones al diario Sport que recoge Europa Press.



El delantero argentino, que hace tres días criticó a la directiva por la salida de Luis Suárez, cambió su discurso y pidió que todos los barcelonistas permanezcan unidos. "Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección", añadió el de Rosario.



Además, Messi envió un mensaje para todos los seguidores del FC Barcelon. "Quería mandar un mensaje a todos los 'socis' y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club", sentenció.



Messi envió un burofax a la entidad culé a finales de agosto pidiendo la salida del club donde ha desarrollado toda su carrera. Sin embargo, el FC Barcelona le negó dicha salida al asegurar que su contrato no contemplaba esta opción si no se comunicaba en su debido momento. Messi aceptó y finalmente seguirá -al menos- una campaña más como blaugrana.