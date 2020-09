Fútbol.- El Tottenham necesita los penaltis para eliminar al Chelsea en la Carabao Cup

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Tottenham Hotspur se ha clasificado para los cuartos de final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, después de eliminar al Chelsea en la tanda de penaltis de un partido que finalizó con 1-1 y que sirvió como debut para el exmadridista Sergio Reguilón, que no estuvo muy acertado.



El conjunto dirigido por José Mourinho, todavía sin Gareth Bale por lesión, comenzó perdiendo ante los de Lampard con un gol de Timo Werner a los 19 minutos. Sin embargo, los 'spurs' pudieron igualar a seis minutos del final con un tanto de Erik Lamela para salvar el encuentro en la tanda desde los once metros.



Mason Mount fue el primero en fallar -Lloris despejó la pena máxima- tras nueve lanzamientos sin error y condenó a los 'blues' (5-4) a quedarse fuera de una competición que no ganan desde hace cinco temporadas. El Tottenham conocerá a su rival este jueves.