Francia.- La Fiscalía eleva la edad del terrorista de París y afirma que una de las víctimas sigue "muy grave"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El autor confeso del atentado perpetrado el viernes ante la antigua sede de la revista 'Charlie Hebdo' tiene 25 años y no 18 como las autoridades creyeron en un primer momento, ha explicado este martes el fiscal antiterrorista, Jean-François Ricard, quien ha informado de que uno de los dos heridos sigue en estado "muy grave".



El presunto responsable ha sido identificado como Zaheer Hassan Mahmoud, de origen paquistaní, y según los medios ha reconocido en los interrogatorios no solo la autoría de los hechos, sino que actuó en venganza por la publicación de las caricaturas de Mahoma en la revista satírica.



Ricard ha asegurado que el sospechoso es "un completo desconocido" para los servicios de Inteligencia. En total, seis personas han sido detenidas por las autoridades en los últimos días, entre ellas un hermano y varios hombres más que vivían junto al principal detenido, que habría actuado solo.



El fiscal ha indicado que finalmente el ataque, perpetrado con arma blanca, duró entre 15 y 20 segundos y fue de una "extrema violencia". Dos trabajadores de la agencia Premières Lignes resultaron heridos tras ser agredidos frente a las oficinas del medio en la calle Nicolas Appert.



Su intención, sin embargo, era entrar en el interior del edificio y prenderle fuego y creyó que las víctimas trabajaban para la revista, ha indicado Ricard en rueda de prensa, según Franceinfo.



Uno de los heridos, un hombre, sufre una fractura de cráneo y continúa hospitalizado "en estado muy grave", mientras que la mujer presenta "varias heridas y fracturas en la cara". El primer ministro, Jean Castex, ya afirmó el viernes que no corre peligro la vida de ninguno de ellos.