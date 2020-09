España.- El PP asegura que no hay "sospecha" sobre Rajoy en la operación Kitchen

23/09/2020 La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 23 de septiembre de 2020. Los pactos presupuestarios copan el protagonismo del pleno después de que la semana pasada el Ejecutivo iniciara una ronda de contactos con los grupos de la oposición para tantear posibles apoyos para las cuentas públicas de 2021. POLITICA Pool



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que no hay "sospecha" sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la 'operación Kitchen' y ha denunciado "la doble vara" de medir del Ejecutivo, en el que hay "un partido imputado en una causa" sobre "financiación ilegal".



Gamarra se ha expresado así en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, tras ser preguntada por los audios del excomisario José Manuel Villarejo incluidos en el sumario del caso en el que él mismo reconoce que le han encargado "maldades para salvar el culo al Barbas", en alusión al propio Rajoy, tantas que "podría estar preso".



Así consta en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos con fecha de 4 de mayo de 2020, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Villarejo conversa antes de su detención en noviembre de 2017 con periodistas sobre cuestiones relativas a las supuestas órdenes que recibió para, dice literalmente, "esconder cien cajas de la Gürtel" en 2009.



"Lo que me preocupa es la doble vara de medir que hay. Este es un procedimiento judicial que respeto enormemente. Una instrucción donde no hay ningún tipo de imputación ni ningún tipo de sospecha sobre el presidente Rajoy", ha apuntado Gamarra, que ha señalado directamente a Podemos.



LA COMISIÓN SOBRE KITCHEN, UN "ARTIFICIO" DE LA IZQUIERDA



Así, la portavoz 'popular' ha criticado que uno de los partidos que gobierna España y toma decisiones tenga a ministros "día tras día atacando la separación de poderes, el orden constitucional y cuestionando la Jefatura del Estado ante el silencio del presidente del Gobierno".



Eso es, a su juicio, "lo que está generando inestabilidad política". "No son hechos aislados. Es una estrategia definida de una parte del Gobierno", ha zanjado. Por ello, Gamarra ha criticado la comisión de investigación sobre Kitchen en la Cámara Baja que fue planteada por PSOE y Unidas Podemos.



"Cuando el tiempo de actividad parlamentaria se usa de forma premeditada por parte de los partidos que gobiernan y no es para controlar al Gobierno sino para centrarse en el pasado y controlar a la oposición, lo que sale deteriorado es la democracia y la política", ha aseverado.



En esta línea, Gamarra ha lamentado que los partidos que componen el Ejecutivo no dediquen sus esfuerzos a "pensar en medidas económicas" ante la "incertidumbre" provocada por la pandemia. "En eso es en lo que va a estar el PP, más allá de estos artificios para desviar la atención de lo que está pasando", ha zanjado.