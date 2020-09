El Malmö FF, una sinuosa pasarela hacia la fase de grupos para el Granada

Pocos lugares podría encontrar el Granada más metafóricos para jugarse el pase a la fase de grupos de la Liga Europa que la ciudad sueca de Malmö pues en ella empieza, o termina según se mire, el enlace de Øresund que conecta Suecia con Dinamarca. EFE/EPA/Anders Bjuro/TT

Madrid, 28 sep (EFE).- Pocos lugares podría encontrar el Granada más metafóricos para jugarse el pase a la fase de grupos de la Liga Europa que la ciudad sueca de Malmö pues en ella empieza, o termina según se mire, el enlace de Øresund que conecta Suecia con Dinamarca.

Los andaluces buscarán cruzar más allá de su historia, entrar con los mejores en una competición que nunca han disputado hasta la fecha en su fase de grupos y en la que ya han superado dos rondas previas ante el Teuta Durres albano y el Lokomotiv Tiflis georgiano.

El reto esta vez es más difícil pues deberán dejar por el camino, y a domicilio, a un conjunto rocoso que actualmente lidera con gran solvencia su liga local pese a que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos disputados en ella.

Fue el pasado fin de semana contra el Hacken y por un contundente 3-0. De esta manera se cerró una buena semana en lo ofensivo ya que días atrás se habían deshecho por 5-0 del Lokomotiva Zagreb croata, segundo equipo al que apearon de la Liga Europa tras el Honved húngaro (0-2).

Se trata pues de un conjunto acertado de cara a puerta, que concede pocas dianas en contra y suele ser fiable como local. Tanto es así que en el Eleda Stadion, con capacidad para más de 20.000 espectadores y que en torneos europeos cambia su nombre por Malmö New Stadium, solo ha perdido una vez en citas oficiales de ámbito local desde el 7 de mayo del 2018.

No cambia demasiado el panorama cuando quien le visita es un rival extranjero pues solo el Chelsea inglés y el Wolfsburgo alemán han ganado allí en partido oficial desde un 0-5 cosechado por el PSG en el mes de noviembre del año 2015, contrario con el que coincidió en la fase de grupos de la Champions junto al Real Madrid y el Shakhtar Donetsk.

El dato intimida, más si se tiene en cuenta que el Malmö FF es un habitual a la hora de jugar fuera de sus fronteras entre los equipos de Suecia a lo largo de los últimos años e incluso antes. De hecho todavía se recuerda su hazaña en 1979, cuando fueron finalistas de la Copa de Europa pero acabaron cayendo en el duelo por el título contra el Nottingham Forest (1-0).

Aquello les sirvió también para disputar la Copa Intercontinental tras la renuncia de los ingleses a la misma, pero no pudieron conquistar el entorchado al caer a doble partido contra el Olimpia paraguayo.

Por entonces no había nacido, aunque poco faltaba, el que quizás sigue siendo el futbolista más mediático de su historia. Se trata del delantero Zlatan Ibrahimovic, que pasó por las inferiores del club y debutó en él como profesional antes de firmar por el Ajax de Ámsterdam.

La plantilla hoy la conforman jugadores con menos relevancia, al menos hasta el momento. Se trata de un bloque compuesto en su inmensa mayoría por nombres de procedencia nórdica entre los que destaca el delantero Isaac Kiese Thelin. Cedido por el Anderlecht, es uno de los máximos goleadores de la Allsvenskan e hizo dos tantos en la anterior ronda.

Junto a él compañeros con cierto cartel como el ya veterano atacante Ola Toivonen, ex del PSV Eindhoven o del Rennes entre otros; los mundialistas Jonas Knudsen y Arnór Ingvi Traustason, el noruego Jo Inge Berget o un excanterano del Bayern de Múnich como Oscar Lewicki.

Más conocido que todos ellos por su trayectoria de corto es sin duda su entrenador, el danés Jon Dahl Tomasson. Retirado desde el 2011 sumó a su breve paso por el Villarreal experiencias como las que vivió en el Heerenveen, el Newcastle, el Milan, el Suttgart y sobre todo el Feyenoord. Colgadas las botas centró sus miras hacia los banquillos y ocupa su actual cargo desde el mes de enero.

Será pues un hueso duro de roer para los de Diego Martínez, que tratarán de olvidar el varapalo liguero sufrido en su visita al Atlético de Madrid para afrontar con garantías uno de los enfrentamientos más importantes de su historia. El premio a conseguir bien merece ese esfuerzo.

Carlos Mateos Gil