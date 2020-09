El gigante nipón NTT presentará una OPA por su filial de telefonía móvil

Logo de la compañía Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT), el mayor proveedor de telefonía de Japón, visto en su sede de Tokio (Japón). EFE/Kimimasa Mayama/Archivo

Tokio, 29 sep (EFE).- La compañía japonesa de telecomunicaciones NTT planea presentar una oferta pública de acciones para adquirir la totalidad de su subsidiaria de telefonía móvil NTT Docomo, una operación valorada en unos 4 billones de yenes (32.487 millones de euros/37.956 millones de dólares).

Nippon Telegraph and Telephone Corporation, antiguo monopolio estatal de telecomunicaciones en Japón, posee actualmente un 66 % de las participaciones de NTT Docomo, y aspira a adquirir el 34 % restante en manos de otros accionistas para hacerse con el control total de la entidad, según adelantaron los hoy los medios locales.

Las dos empresas confirmaron este martes en un comunicado que discutirán esta operación en una reunión de sus consejos de administración prevista para hoy mismo, y precisaron que por el momento "no se ha alcanzado ninguna resolución" al respecto.

De salir adelante la adquisición, NTT Docomo dejará de ser una compañía cotizada en la Bolsa de Tokio, donde el mayor operador de telefonía móvil del país es actualmente la cuarta compañía en capitalización de mercado.

Los medios nipones estiman el coste de la operación en 4 billones de yenes (32.000 millones de euros/37.956 millones de dólares) en base al precio de cierre de las acciones de NTT Docomo en la víspera más la prima derivada de la OPA, una cantidad lo que la convertiría en la mayor oferta pública realizada hasta la fecha en Japón.

Después de que la operación fuera adelantara por medios locales, la cotización de las acciones de la filial de NTT quedó hoy suspendida en la Bolsa de Tokio debido al exceso de demanda, mientras que los valores de la matriz llegaron a caer un 5 % durante el primer tramo de negociación.

La operación se enmarca en el proceso de rebaja de tarifas al que se enfrenta el sector de las telecomunicaciones en Japón, impulsado por el nuevo primer ministro del país, Yoshihide Suga.

El nuevo líder del Ejecutivo, que asumió el cargo el pasado día 16 tras la renuncia de Shinzo Abe por motivos de salud, ha afirmado que abaratar los servicios de telefonía móvil será una de las prioridades de su mandato.

Nippon Telegraph and Telephone Corporation fue privatizada en 1985 dando lugar a la apertura del sector nipón de las telecomunicaciones, y en 1987 fue protagonista de una de las mayores salidas a bolsa hasta la fecha en Japón.

Su rama de telefonía móvil fue escindida de la matriz 1992 y convertida en su subsidiaria, y en los últimos años ha tratado de expandir sus operaciones en otros países.