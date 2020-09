El Caracas, obligado al triunfo para no despertar del sueño de los octavos

El equipo venezolano está en alza desde que se reanudó el torneo y depende de sí mismo para alcanzar ese objetivo, pero tiene poco margen de maniobra. EFE/ Fredy Builes/Archivo

Caracas, 29 sep (EFE).- El Caracas está obligado a ganar este miércoles al Independiente Medellín de Colombia, en la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, si no quiere despertar de su sueño de alcanzar los octavos de final de la competición continental por primera vez desde 2009.

El equipo venezolano está en alza desde que se reanudó el torneo y depende de sí mismo para alcanzar ese objetivo, pero tiene poco margen de maniobra.

El Boca argentino lidera la zona con 10 puntos, el Caracas le sigue con 7 y el paraguayo Libertad completa el trío de aspirantes con 6 unidades. El Independiente Medellín, sin enteros en 4 presentaciones, ya no tiene opciones de avanzar.

Es probable que el exseleccionador venezolano Noel Sanvicente haga saltar al terreno a los mismos que se impusieron 2-3 como visitantes al Medellín en la tercera jornada, aunque las condiciones del partido dejan espacio para las dudas.

Parecen seguras las titularidades de los jóvenes atacantes Anderson Contreras y Richard Celis, que se han transformado en el motor ofensivo del Caracas, que también cuenta con el valioso aporte del ariete argentino Alexis Blanco.

Pero con la mira puesta en la clasificación, Sanvicente podría dar ingreso desde el inicio al volante Junior Moreno o a otro que habitualmente es suplente, el punzante Jorge Echeverría, en detrimento del experimentado Ricardo Andreutti, de corte más defensivo.

El equipo visitante, por su parte, cuenta más dudas que certezas.

La directiva del Decano anunció el lunes el cese del entrenador paraguayo Aldo Bobadilla luego de una seguidilla de malos resultados en la liga doméstica y la Copa Libertadores.

El martes no se conocía aún quién se sentaría en el banquillo para dar las órdenes en el choque contra el Caracas, pero sí que el uruguayo-colombiano Julio Comesaña rechazó el puesto.

El encuentro, que se jugará a puertas cerradas en el Estadio Olímpico de Caracas, tendrá como árbitro principal al ecuatoriano Carlos Orbe, el mismo del partido entre Medellín y Caracas de la tercera fecha.

- Alineaciones probables:

Caracas: Beycker Velásquez; Eduardo Fereira, Diego Osio, Carlos Rivero, Sandro Notaroberto; Ricardo Andreutti, Leonardo Flores, Anderson Contreras, Robert Hernández; Richard Celis y Alexis Blanco.

Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Larry Angulo, Walter Rodríguez, Leonardo Castro, Javier Reina, Mauricio Cortés; Carlos Monges.

Árbitro: El ecuatoriano Carlos Orbe. Será asistido por sus compatriotas Christian Lescano y Ricardo Baren.

Estadio: Olímpico de la Ciudad Universitaria.

Hora: 18.15 (22.15 GMT).