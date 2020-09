Duterte amenaza con el cierre de Facebook en Filipinas

El presidente filipino, Rodrigo Duterte. EFE/ Mark R. Cristino/Archivo

Manila, 29 sep (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó el lunes por la noche a la red social Facebook con su cierre en el país después de que la compañía eliminara la semana pasada varias cuentas vinculadas a las Fuerzas Armadas y la Policía filipinas por violar las normas de la plataforma.

“Facebook, escúchame. Les permitimos operar aquí esperando que puedan ayudarnos. Si el gobierno no puede defender algo que es por el bien de la gente, ¿cuál es su propósito aquí en mi país?", afirmó Duterte en un discurso televisado.

La empresa eliminó la semana pasada una red de 57 cuentas de Facebook, 31 páginas y 20 cuentas de Instagram vinculadas a las fuerzas de seguridad de Filipinas por "comportamiento coordinado no auténtico" y por el uso de perfiles para "engañar sobre su identidad, propósito u origen", indicó el jefe de políticas de seguridad de la compañía, Nathaniel Gleiche.

La red publicaba en inglés y tagalo noticias propagandísticas sobre las actividades militares contra insurgencias, las ventajas de la polémica ley antiterrorista aprobada en julio; así como críticas a grupos de izquierda, activistas y opositores y al ilegalizado Partido Comunista y su brazo armado, la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).

"¿Cuál sería el punto de permitirles continuar si no pueden ayudarnos? No abogamos por la destrucción masiva, ni por masacres. Es una lucha de ideas”, afirmó el lunes el presidente, unas palabras que dan a entender su implicación o conocimiento sobre la creación de esa red de propaganda.

"No pueden prohibirme o impedir que defienda los objetivos del gobierno", añadió Duterte, que acusó a la red social de "apoyar a la izquierda" y "promocionar la causa de la rebelión".

RED CHINA PRO DUTERTE

Facebook también eliminó otra red de origen chino que publicaba contenido en apoyo al mandatario y la posible carrera presidencial de su hija Sara Duterte, actual alcaldesa de Davao, además de elogios a la estrecha relación entre Filipinas y China.

Desde las Fuerzas Armadas declararon que ninguna de las páginas clausuradas corresponden a sus cuentas oficiales, aunque admitieron que los nombres de dos capitanes del Ejército vinculados a esa red estaban asignados a un grupo encargado de gestionar la imagen de los militares en las redes sociales y de las relaciones cívico-militares.

Dos días después del cierre, la jefa de Facebook en Filipinas, Clare Amador, se reunió en Manila con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Gibert Gapay, para debatir formas de cooperación en objetivos comunes, "como la lucha contra el tráfico de drogas, la explotación infantil y el terrorismo", sin menoscabar la "libertad de expresión".

El portavoz presidencial, Harry Roque, afirmó el lunes que los partidarios de la administración encontrarán otros medios para expresar su apoyo a pesar del cierre de esas páginas en Facebook, que se ha convertido en un campo de batalla virtual de noticias falsas y desinformación en Filipinas, país que más tiempo pasa conectado a esa red social.

El año pasado, Facebook también eliminó decenas de perfiles y páginas pro Duterte por "comportamiento coordinado no auténtico" que estaban asociados con Nic Gabunada, el hombre que diseñó la estrategia en redes sociales de su campaña presidencial en 2016, en la que también estuvo implicada la empresa Cambridge Analytica.