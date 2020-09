David Bustamante se refugia en Yana Olina tras ser acusado de filtrar el embarazo de Paula Echevarría

28/09/2020 David Bustamante llegó a su domicilio cargado de maletas, y con su novia Yana Olina, después de varios días desaparecido EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



"La vida sigue igual" cantaba Julio Iglesias, y David Bustamente y Yana Olina podrían ser la encarnación personificada de esta letra, porque para ellos, este septiembre todo sigue como siempre. No así para la exmujer del cantante, Paula Echevarría, quien ha anunciado embarazo vía redes sociales. En unos meses, la actriz y Miguel Torres darán la bienvenida a un nuevo miembro en la familia, que será el hermano pequeño de Daniella, la hija que David y la asturiana tienen en común y quien podrá ver hecho realidad su deseo de ejercer de hermana mayor.



Mientras para Paula y Miguel se avecinan unos meses de cambios y nuevos retos, para David y su novia, Yana, todo parece seguir igual, en ritmo, consonancia y tranquilidad. Muestra de ello fueron las primeras palabras del cantante al enterarse de la buena nueva: "Es lo más bonito que pueda pasar, que nazaca una criatura, máxime si es hermanito o hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos" comentó el cantante al volante de su coche. Unas palabras que fueron precedidas por una felicitación telefónica a la pareja.



Diferentes medios de comunicación han señalado a David Bustamante como el topo que habría filtrado a la prensa el embarazo de su exmujer tras enterarse por su hija Daniellla de la nueva noticia. Una vez más, y contra su voluntad, el artista se ve envuelto en una polémica en la que nada tiene que ver y de la que todavía no se ha pronunciado al respecto.



Durante su matrimonio con Paula, el cantante siempre expresó su deseo de aumentar la familia, era la actriz quien no estaba por la labor. Viendo cómo han cambiado las cosas, no sería extraño que David y Yana, que se ha convertido en su gran apoyo, también se animasen a dar otro hermano a Daniella y tener un hijo en común. De momento los hemos visto llegar al domicilio que comparten en Madrid cargados con grades maletas para iniciar este otoño, que se prevé más atípico que el verano, juntos, ajenos a la noticia del embarazo de Paula Echevarría.