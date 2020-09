Colombia.- El ELN dice que está dispuesto a negociar con el Gobierno de Colombia y pide un alto el fuego mutuo

22/09/2020 Un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Imagen de archivo. POLITICA NORTEAMÉRICA SUDAMÉRICA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana, Israel Ramírez Pineda, más conocido como 'Pablo Beltrán', ha asegurado este lunes que la guerrilla no cierra las puertas a volver a negociar la paz con el Gobierno de Colombia, pero ha insistido en un alto el fuego mutuo como requisito previo.



'Pablo Beltrán' ha asegurado en una entrevista desde La Habana con DPA que, pese a más de año y medio desde que se rompieron las negociaciones con el Gobierno de Iván Duque, ambas partes conocen lo que el otro piensa al respecto y ha subrayado una vez más la propuesta de un alto el fuego mutuo con el que iniciar los primeros pasos.



El jefe negociador del ELN ha abordado varias cuestiones, como las recientes movilizaciones contra el Gobierno y la violencia policial en varias ciudades del país, así como la supuesta colaboración de Venezuela con la guerrilla, según han acusado algunos sectores.



"Hay un debate en Colombia sobre la reestructuración de las Fuerzas Armadas y el Gobierno ha tratado de crear una distracción diciendo que es un plan de la guerrilla, especialmente nosotros", ha argumentado 'Pablo Beltrán', quien también ha explicado como los recientes asesinatos y masacres cometidas contra jóvenes, lideres sociales y antiguos combatientes de las disueltas FARC, han sido el detonante de las recientes movilizaciones.



"Hemos tenido 64 masacres este año en Colombia, que no habían ocurrido en ningún año anterior. Ha habido un repunte de lo que ellos llaman limpieza social y limpieza política de opositores y líderes comunitarios, que ha provocado mucha ira", ha apuntado.



"Las protestas reflejan la degradación de las Fuerzas Armadas", ha reafirmado, tras recordar los asesinatos de jóvenes manifestantes en las calles de Bogotá, o la violación a finales de junio de una niña indígena por hasta siete militares del Ejército de Colombia.



Por otro lado, y ante las acusaciones de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría detrás de un supuesto apoyo al ELN, 'Pablo Beltrán' ha explicado que si bien cuentan con "presencia allí", pues hay una porosa frontera de más de 2.000 kilómetros cuyos "límites no están bien definidos", eso no significa que sean "una guerrilla binacional".



"No suplantamos a las autoridades en Venezuela. Vamos a hacer todo lo que podamos para que no haya guerra entre los dos estados... pero eso es muy diferente que decir que apoyamos al Gobierno de Caracas", ha dicho.



Otra de las cuestiones que se han tratado ha sido la de los asesinatos contra antiguos guerrilleros de las disueltas FARC, unos 230 desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, calificando estos hechos de "escándalo" y se pregunta si el ELN "vivirá este mismo martirio" tras una posible desmovilización.



POSIBLES NEGOCIACIONES



'Pablo Beltrán' también ha negado que el Gobierno de Cuba le haya solicitado dejar el país, después de que el Gobierno de Estados Unidos justificara sus recientes sanciones económicas contra la isla bajo el argumento de que se estaba cobijando al ELN.



"Es una cuestión de principios", Cuba y Noruega son países que garantizan, ha dicho, el funcionamiento de las conversaciones de Colombia con el ELN, y "cumplen con los protocolos internacionales y el Gobierno de Bogotá debe respetarlos".



En ese sentido, ha señalado que el equipo negociador de la guerrilla está esperando que Colombia designe a sus delegados "para que haya reuniones iniciales discretas y confidenciales" y así "ver cuáles son las expectativas mutuas" de un



"Estamos disponibles aquí, en Cuba, o en donde sea, lo importante es que empecemos a mirar las posibilidades de relanzar las negociaciones", ha remarcado.



El presidente de Colombia, Iván Duque, suspendió las conversaciones con el ELN a finales de 2019 tras dos años de reuniones, cuando la guerrilla asumió la autoría de un atentado sobre la Escuela de Cadetes de la Policía General, en Bogotá, que ocasionó la muerte de 22 reclutas.