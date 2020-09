Colectivos feministas exigen despenalizar el aborto en México

Grupos de mujeres participan en una marcha a favor del aborto legal y seguro hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Guadalajara (México), 28 sep (EFE).- Colectivos feministas se manifestaron este lunes en las ciudades de México y Guadalajara para exigir la despenalización total del aborto en México, con motivo del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.

En la protesta de la capital mexicana, los colectivos que salieron del Monumento a la Revolución fueron bloqueados por policías que les impidieron continuar su camino al Zócalo, donde hay dos protestas de grupos de orientación conservadora.

En las cercanías del Palacio de Bellas Artes, los colectivos feministas denunciaron acciones hostiles de los policías y violaciones a su derecho a manifestarse.

En un comunicado, la policía capitalina señaló que respetaba las protestas pero que no compartía "acciones violentas" y rechazó que haya habido algún tipo de confrontación con los colectivos.

"Los elementos de seguridad no están respondiendo a las agresiones, lo único que solicitan es que se les entregue el material que pueda causar daños para que prosigan pacíficamente su expresión", dijo la policía en el comunicado.

En Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, cientos de mujeres marcharon por las calles del centro histórico para exigir al Congreso local la legalización del aborto en todas sus causales.

"Y tiemblen, tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista", "aborto si, aborto no, eso lo decido yo", "Ni de la iglesia, ni del Estado, ni del marido, ni del patrón, mi cuerpo es solo mío, y solo mía, la decisión", fueron algunos de los cánticos del contingente en el que había niños, mujeres embarazadas y de la tercera edad.

Algunas de las manifestantes vestidas de negro y con capuchas realizaron pintas en calles y paredes con frases como "Aborto legal seguro y gratuito" y "Será ley".

Elementos del grupo especial de mujeres policía del ayuntamiento de Guadalajara vigilaron el trayecto de la manifestación e intentaron persuadirlas de pintar o dañar los comercios que estaban a su paso.

Antes de llegar al Palacio Legislativo de Jalisco, las manifestantes se enfrentaron con activistas Provida quienes hicieron una valla para proteger la Catedral de Guadalajara.

Las mujeres leyeron un manifiesto en las puertas del Palacio Legislativo en el que piden al Estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos a todas las mujeres como una forma de procurar los derechos humanos.

"Representa una grave violación de derechos humanos y una violencia sistemática ejercida desde el Estado contra las mujeres, sus cuerpos y sus vidas, obligando a miles de mujeres y niñas a parir y otras tantas que deciden no ser gestantes ni madres, las orilla a un destino cruel y, en algunos casos mortal", advertieron.

El manifiesto pide también renombrar la Plaza Liberación, en el epicentro de Guadalajara, como "Plaza de la Liberación de las Mujeres", petición que será entregada a representantes del poder legislativo estatal.

Actualmente, solo en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca se admiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en la mayoría por riesgo a la salud de la madre.