Citigroup abrirá mayor centro de gestión patrimonial en Singapur

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. abrirá su mayor centro de gestión de patrimonios en Singapur ya que el banco estadounidense quiere alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el país.

‘Citi Wealth Hub at 268 Orchard’ abrirá en diciembre, con espacio para más de 300 directores de relaciones y especialistas en productos, dijo el banco en un comunicado el martes. El centro estará dedicado a clientes con activos invertibles entre US$100.000 y US$10 millones.

“A medida que sigamos creciendo nuestro negocio, nos propondremos abrir más centros de este tipo en el futuro”, dijo Brendan Carney, líder ejecutivo de Citibank Singapore Ltd. También habrá nuevas contrataciones para el centro, señaló.

El impulso de Citigroup en gestión de patrimonio en Singapur destaca la creciente competencia entre bancos globales y entidades a nivel nacional como DBS Group Holdings Ltd., que también se están centrando en el llamado sector afluente. La ciudad-estado contaba con aproximadamente 207.000 millonarios el año pasado, casi seis veces más que en 2010, según informó Credit Suisse Group AG el año pasado.

Citigroup cerró dos sucursales y trasladó al personal a nuevas instalaciones, con lo que quedó con 12 ubicaciones en la ciudad.

Nota Original:Citigroup to Open Its Biggest Wealth Management Hub in Singapore

©2020 Bloomberg L.P.