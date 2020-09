Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hoy es el día D para un acuerdo de estímulo, aumentan los temores por el coronavirus y esta noche hay debate.

¿Habrá acuerdo?

Es probable que las esperanzas de un nuevo paquete de estímulo dependan de lo que ocurra hoy. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron ayer por la noche su propuesta de US$2,2 billones, una medida que la Administración Trump ha recibido con silencio hasta ahora. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y sostendrán nuevas conversaciones telefónicas hoy. En caso de que no se llegue a un acuerdo, los demócratas han dicho que procederán con una votación sobre el plan y luego se dedicarán a hacer campaña preelectoral.

Alerta por el invierno

El número de personas que han muerto por covid-19 superó 1 millón, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El titular del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China dijo que es poco probable que el virus pueda ser contenido en el futuro cercano. En Estados Unidos, hay señales de que el invierno podría ser difícil, ya que los ingresos hospitalarios se han mantenido en cerca de 30.000 en el último tiempo y la tasa de mortalidad promedia alrededor de 750 por día. Si bien se ha avanzado mucho respecto del tratamiento, expertos advierten que el virus se propagará más fácilmente en invierno, lo que someterá al sistema de salud a nueva presión.

Enfrentamiento

El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, se verán las caras esta noche en el primero de tres debates preelectorales programados. No está previsto que el encuentro de 90 minutos, que comienza a las 9:00 p.m., hora del este, incluya una discusión sobre la posición fiscal de Trump, aunque es casi seguro que Biden intentará anotar algunos puntos con los recientes informes de The New York Time. El moderador de esta noche, Chris Wallace, de Fox News, ha elegido la economía, la Corte Suprema, el covid-19, el tema racial y la integridad de las elecciones como los temas de discusión.

Mercados mixtos

El breve brote de optimismo de ayer se está desvaneciendo a medida que los inversionistas analizan las reales posibilidades de un estímulo fiscal y los riesgos que vuelve a presentar el coronavirus. El índice MSCI Asia-Pacific se mantuvo sin cambios en general, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,2% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 0,5% a las 5:50 a.m., donde los bancos mostraban el peor desempeño después del repunte de ayer en el sector. Los futuros del S&P 500 fluctuaban para apuntar a una apertura con una pequeña pérdida o ganancia, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,651% y el oro subía.

También hoy...

Los inventarios mayoristas de EE.UU. para agosto se conocen a las 8:30 a.m., los datos de los precios de viviendas para julio se publican a las 9:00 a.m., y la confianza del consumidor para septiembre se da a conocer a las 10:00 a.m. La conferencia Treasury Market de Nueva York comienza a las 9:00 a.m., donde las autoridades de la Fed Richard Clarida y John Williams, junto con oradores del Departamento del Tesoro, la SEC y la CFTC discutirán, entre otras cosas, la liquidez en el mercado de bonos. El debate presidencial comienza a las 9:00 p.m.

