Ciencia.-Un distante objeto transneptuniano resulta un binario apenas separado

Un objeto transneptuniano (TNO) binario, en el que sus componentes están separados por apenas 350 kilómetros, ha sido identificado por una red de observación ciudadana con ayuda pública en Estados Unidos.



Los TNO son pequeños cuerpos helados que orbitan alrededor del Sol más allá de Neptuno. Los TNO binarios ocurren cuando dos de estos objetos se orbitan entre sí mientras orbitan juntos alrededor del Sol.



Aprovechando la red RECON (Research and Education Collaborative Occultation Network), Rodrigo Leiva y Marc Buie, del Southwest Research Institute, encontraron dos objetos en una configuración gravitacional particularmente cercana. El par fue detectado usando una ocultación estelar, que ocurre cuando un objeto pasa entre la Tierra y una estrella distante que oculta, u "oculta", la estrella de la vista. Los observadores ubicados en el camino de la sombra del objeto pueden registrar la estrella parpadeando y reapareciendo. La cantidad de tiempo que el objeto bloquea la luz de las estrellas se puede utilizar para determinar su tamaño.



"En este caso, la estrella oculta también resultó ser un sistema binario. Las estrellas binarias no son inusuales y los objetos binarios no son inusuales", dijo Buie. "Pero es inusual que tuviéramos un TNO binario ocultando una estrella binaria".



Pero la caratcerística más peculiar de este TNO es otra. "Los dos componentes están bastante cerca, a solo 350 kilómetros de distancia. La mayoría de los TNO binarios están muy separados, por lo general 1.000 kilómetros o más. Esta cercanía hace que este tipo de TNO binario sea difícil de detectar con otros métodos, que es para lo que RECON fue diseñado", explica Leiva.