China avanza con lentitud en acuerdo comercial de primera fase

(Bloomberg) -- China redujo el ritmo de compras de productos estadounidenses en agosto, avanzando con lentitud en el cumplimiento de los objetivos del acuerdo comercial con la mayor economía del mundo.

El valor de los productos estadounidenses comprados por China disminuyó con respecto al mes anterior, debido a una desaceleración en los productos energéticos, según cálculos de Bloomberg basados ​​en datos de la Administración de Aduanas. A finales de agosto, China había comprado alrededor del 32,8 por ciento del objetivo para todo el año de más de US$170.000 millones, lo que significa que debe comprar bienes por alrededor de US$115.000 millones en los cuatro meses restantes del año para cumplir con el acuerdo firmado en enero.

Las compras de productos energéticos cayeron un 24 por ciento en agosto con respecto al mes anterior, lo que supone que se ha alcanzado alrededor del 14 por ciento del objetivo para todo el año. Si bien las importaciones de crudo de China desde Estados Unidos cayeron significativamente desde un máximo histórico en julio, es probable que aumenten en los próximos meses ya que las compras de crudo estadounidense aumentaron antes de la revisión de agosto del acuerdo comercial.

Estados Unidos y China reafirmaron su compromiso con el acuerdo comercial de primera fase en agosto, demostrando su voluntad de cooperar pese al aumento de las tensiones por una variedad de temas.

China redujo las importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos en casi un 40 por ciento en agosto respecto al mes anterior, al tiempo que aumentó las compras de cereales, mostraron los datos. Las importaciones de soja, uno de los productos clave del acuerdo comercial, aumentaron casi un 300 por ciento respecto al mes anterior y es probable que muestren una tendencia al alza a medida que repunta la cosecha de Estados Unidos.

Las cifras de agosto se basan en los últimos datos revisados.

