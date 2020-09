Censuran videoclip en RDC por retratar la miseria de un hospital público

Un videoclip sobre la insalubridad de uno de los hospitales públicos más grandes de Kinshasa fue visto en la red YouTube por más de 60.000 internautas en cinco días, se supo este martes, a pesar de su censura por parte de las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC).

"Si me enfermo, por favor no me lleven a este hospital", canta el artista Le Karmapa en "Mama Yemo", el nombre del nosocomio público construido antes de la independencia, en 1960.

El clip de unos diez minutos de duración comienza con el diálogo entre un médico con la familia de un paciente enchufado a un respirador: "Sin dinero, su hermano morirá". "¡Ah doctor!, ¿qué hizo con el juramento de Hipócrates?".

En Mama Yemo, en efecto, a pesar de ser público, los pacientes son tratados solamente si pueden pagar por la atención, constató meses atrás la AFP.

En la sala de maternidad, las madres quedan retenidas durante semanas y/o meses tras el nacimiento de sus bebés porque no pueden pagar los gastos del parto.

"En Mama Yemo nada va bien", canta el artista que quiere "denunciar para sensibilizar con la finalidad de mejorar la situación".

La canción está en lingala, la lengua que se habla en Kinshasa, con un aire de rumba congoleña, un género musical que se presta más a romances u homenajes a personalidades que para piezas comprometidas.

La canción fue prohibida por la Comisión nacional de canciones y espectáculos.

