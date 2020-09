Casa Real.- Podemos censura la "hipocresía" del PP, que pide dimisiones pero no critica a Lesmes por "filtrar" la llamada del Rey

24/06/2020 El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020. POLITICA Javi Martínez / Pool



Unidas Podemos ha censurado la "enorme hipocresía" de la derecha, en referencia al PP, al cargar contra los comentarios críticos a la monarquía de ministros de la formación y, en cambio, no arremeter contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por "filtrar" una conversación privada con el Rey Felipe VI.



Así lo ha indicado el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, respecto a la petición del PP de reprobación al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y también la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por cuestionar la neutralidad de la monarquía al llamar a Lesmes tras su ausencia en el acto de entrega de despachos de nuevos jueces en Barcelona y manifestar que le hubiera gustado asistir.



Ese día Iglesias indicó el pasado viernes que el "respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado", junto a la "renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma". Mientras, Garzón tildo de "insostenible" la posición de "una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido".



Sobre este asunto, Echenique ha afeado que la derecha política el pedir dimisiones de ministros por "un tuit" y no alzar la voz ante Lesmes, al que responsabiliza "nada menos de haber filtrado una conversación privada con el Rey".



"SI FUERAN MONÁRQUICOS" CRITICARÍAN A LESMES



"Si fueran constitucionalistas y me atrevería a decir que si fueran al menos monárquicos deberían estar escandalizados de que Lesmes haya filtrado una conversación con el Rey", ha lanzado Echenique.



Para el portavoz de Unidas Podemos, el escribir unos tuits sobre la monarquía "no admite comparación" con el comportamiento de Lesmes y "pone de relieve la enorme hipocresía de partidos que dicen ser constitucionalistas y no renuevan los órganos judiciales", tal y como pauta la carta magna.



También ha enfatizado que el mandato del CGPJ lleva dos años "caducado", que ha perdido su "legitimidad democrática" para renovar cargos en la cúpula judicial.



TRATAN DE OCULTAR EL "SECUESTRO" DEL CGPJ CON "INSULTOS"



A su vez, el dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha arremetido también contra Lesmes por intentar valerse de la monarquía para tratar de "legitimar" la "agresión torpe" a la legalidad constitucional que supondrá el nombramiento de nuevos jueces en el Supremo, previsto este miércoles.



Además, ha acusado al PP y a Vox de tratar de distraer la atención sobre la situación de "secuestro" del Poder Judicial, que atenta contra el Estado de Derecho, con su petición de "dimisiones e insultos en redes". En consecuencia, ha exigido que dejen de "degradar" el ámbito judicial y asuman que existe una nueva mayoría política y social.



UP DENUNCIA LA "XENOFOBIA" DE VOX CON PISARELLO



Además, han defendido una declaración de condena de los "ataques xenófobos" de Vox a Pisarello, quien es también miembro de la Mesa del Congreso, con apoyo de la mayoría parlamentaria de la cámara.



Todo ello a raíz de un tuit de Pisarello que aludió a que el monarca había incurrido en "desobediencia constitucional" con su llamada a Lesmes, algo que fue contestado también en redes por el partido liderado por Santiago Abascal aludiendo a su condición de "extranjero" y llegando a decir que no veía lógico que no se le hubiera devuelto a Argentina "de una patada en el culo".



Al respecto, Echenique ha destacado que la "xenofobia está fuera de la democracia y la Constitución", añadiendo que esta ideología no debería tener representación en el Congreso, sede de la soberanía de un "país decente", con muchas personas que en el pasado tuvieron que emigrar a otras naciones.



En este sentido, Echenique ha subrayado que esta declaración de condena no se ha alcanzado por unanimidad pero ha agradecido el apoyo mayoritario que ha suscitado por parte de PSOE, Cs, grupos catalanes y vasco y más formaciones como, por ejemplo, Compromís.