Casa Real.- Page carga contra Iglesias y Garzón y lamenta que ministros ataquen la Monarquía en vez de hablar de sus competencias

25/09/2020 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Fuensalida. POLITICA JCCM



"Cuando los populismos más extremos ven que no pueden acabar con el conjunto de la Constitución, se plantean atacarla por partes"



TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus recientes reflexiones al respecto de la Monarquía en España, considerando "lamentable" que ministros del Gobierno de España, "es vez de hablar de la gestión de las universidades, de consumo o de las residencias de mayores" --todas ellas competencias de Unidas Podemos al frente del Ejecutivo-- ataquen a "una autoridad que puede defenderse constitucionalmente".



En una entrevista con Tele 5, recogida por Europa Press, García-Page ha considerado que "se dedican a desviar la atención o crear problemas" en vez de asumir sus competencias.



Abundando sobre este extremo, ha defendido que el sistema constitucional "es como un puzle que va en lote", y si hoy España es "una gran potencia económica" lo es sobre todo por "el consenso del 78".



"Cuando los populismos más extremos ven que no pueden acabar con el conjunto de la Constitución, se plantean atacarla por partes. Pediría que dejen al Rey fuera del debate", ha aseverado.



Con todo, considera que la monarquía "no es un problema en España", al tiempo que ha reparado en que en España, con una monarquía parlamentaria, "tiene más poder el presidente del Gobierno que en muchas repúblicas".



LAMENTA LA "CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN" DE PODEMOS



También se ha referido a las afirmaciones vertidas desde Unidas Podemos al respecto de que la condena al hasta ahora presidente de la Generalitat, Quim Torra se debe a un sistema judicial de derechas.



"Cuando escucho a Podemos decir que es culpa de que el sistema judicial es de derechas, me sonrojo", ha dicho García-Page, quien añade que Podemos "empezó ganando la confianza de la opinión pública diciendo que no existía ni la derecha ni la izquierda, sino los de arriba y los de abajo", afirmación que "disimulaba que eran la herencia de Izquierda Unida".



Además, ha reparado en que Torra es "la derecha catalana". "Y por si fuera poco, encima el señor Iglesias es vicepresidente de un Gobierno como producto de un cambio político que tiene su origen en una sentencia contra el PP por corrupción".



Sobre la inhabilitación de Torra, ha dicho que "a veces molesta el ruido, pero forma parte de un circo, un teatro demasiado retórico que no va a ningún sitio".



"El independentismo está en un callejón sin salida. Hay que plantear elecciones y un proceso de acatamiento claro del orden constitucional", ha abundado.