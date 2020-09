Casa Real.- Casado defiende la monarquía ante los 27 embajadores de UE en medio de la polémica por los "ataques" al Rey

29/09/2020 Casado defiende la monarquía ante los 27 embajadores de UE en medio de la polémica por los "ataques" al Rey. También les expresa su rechazo a la "misión oculta" de Borrell en Venezuela y se queja de que Sánchez "ignore" sus propuestas del Covid EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha expuesto este martes ante los 27 embajadores de la Unión Europea su defensa de la monarquía parlamentaria y el compromiso de su partido con la estabilidad institucional, coincidiendo con la polémica abierta en España tras impedir el Gobierno la presencia del Rey en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona y los "ataques" al monarca de varios ministros de Podemos.



Durante este encuentro con los 27 embajadores de la UE acreditados en España, que se ha celebrado en la residencia del embajador de Alemania por corresponder a este país este semestre la presidencia europea, Casado les ha trasladado también su rechazo a la misión en Venezuela del Alto Representante de la UE, José Borrell, al tiempo que se ha quejado de que Pedro Sánchez "ignore" su propuesta de pactar el plan de reformas y una agencia independiente para los fondos.



COMPROMISO DEL PP CON LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL



En medio de la polémica por la ausencia del Rey en el acto de Barcelona del pasado viernes, el presidente del PP ha reafirmado su compromiso con la estabilidad institucional y el marco legal de la UE. "Cualquier crisis institucional en España es una crisis en el conjunto de la UE", ha enfatizado.



En este sentido, el líder popular ha señalado que la defensa de la monarquía parlamentaria y la unidad nacional es el pilar del PP "frente a los nacionalismos y populismos que tantos estragos han causado a Europa".



El PP ha preparado una ofensiva parlamentaria a raíz de lo ocurrido y pedirá explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez en la sesión de control de este miércoles. Además, ha presentado una interpelación que derivará en una propuesta de reprobación del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras acusar al Rey de romper su "neutralidad".



NO SE PUEDE DIALOGAR CON EL "RÉGIMEN CRIMINAL" DE MADURO



Además, Casado ha expresado ante los 27 embajadores de la Unión Europea su rechazo a la "misión oculta" en Venezuela del Alto Representante de la UE, José Borrell, ya que, a su entender, no se puede dialogar con un "régimen criminal" y la UE debe de seguir rechazando la dictadura de Nicolás Maduro "sin llevar ninguna acción que la homologue".



"He mostrado mi rechazo a la misión oculta de Borrell en Venezuela, pues se debe mantener la posición europea contra Maduro", ha declarado el propio líder del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



A este respecto, el líder de los 'populares' ha informado a los 27 embajadores de la UE que el viernes mantendrá un encuentro con representantes de la oposición venezolana, según ha informado después el PP en un comunicado.



Precisamente este martes cargos del PP, Vox y Ciudadanos se han sumado a dirigentes iberoamericanos para pedirle por carta al Alto Representante de Política Exterior de la UE que paralice el envío de una misión diplomática a Venezuela para explorar la posibilidad de facilitar un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, insinuando que actúa también por interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Los más de 200 firmantes de la misiva --entre los que figuran Pablo Casado, Santiago Abascal o Begoña Villacís-- temen las "incongruencias y nefastas consecuencias" de la citada misión, que tendría como objetivo acercar a las partes para poder convocar elecciones democráticas en una fecha posterior al 6 de diciembre. Sostienen que Bruselas ha dado este paso "en conjunción" con el Gobierno de Sánchez, que sí ha defendido el paso dado por Borrell



LA PANDEMIA Y SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA



Durante este encuentro, el presidente del PP también ha analizado ante los representantes europeos la situación sanitaria de la pandemia en España y su repercusión económica. En concreto, les ha recalcado el apoyo de su partido al Plan de Recuperación Europeo y les ha expuesto la oferta al presidente del Gobierno para emprender un Plan Nacional de Reformas y crear una Agencia Independiente que controle y supervise los fondos europeos.



"He recordado mi propuesta ignorada por Sánchez de pactar el Plan de reformas y una agencia independiente para los fondos", se ha quejado después en redes sociales. En la reunión Casado ha apoyado también la agenda exterior de la Comisión Europea respecto a China, Turquía y Bielorrusia.