Bulgaria.- El presidente de Bulgaria veta el voto por correo para "reducir el caos y la manipulación electoral"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha anunciado este lunes el veto de algunos de los puntos de la reforma electoral aprobada por el Parlamento, entre ellos el que contemplaba el voto por correo al considerar que así se evita el "caos y la manipulación electoral".



Para Radev, algunos de estos cambios "tienen el claro objetivo de garantizar el triunfo del oficialismo en las próximas elecciones", a la espera de fecha, "dando un nuevo golpe a la estructura del país", ha informado el diario 'Dnevnik'.



La negativa a sancionar estos puntos de la reforma electoral, que contó con el apoyó del Parlamento búlgaro hace dos semanas gracias a los votos de los aliados del Gobierno, es un episodio más de la enconada rivalidad que mantiene Radev con el primer ministro, Boiko Borísov, a quien le acusa de crear "condiciones previas para la desconfianza en la imparcialidad de las elecciones".



"La negativa de las autoridades a escuchar la voz de los ciudadanos prolonga la agonía. En esta situación, el gabinete no dictamina, sino que busca eludir la responsabilidad política y legal por los numerosos escándalos que han marcado los últimos años", ha dicho Radev.



Radev y otros críticos del Gobierno de Borísov han estado exigiendo durante los últimos meses elecciones presenciales, ya que cualquier otra manera de ejercer el voto sería susceptible de manipulación.



No obstante la decisión puede ser revocada por el Parlamento búlgaro, aunque no se espera la celebración de nuevas sesiones hasta marzo.



Bulgaria está siendo el escenario de numerosas protestas y movilizaciones por todo el país contra el Gobierno durante los últimos tres meses, y en las que ha llegado a participar le propio presidente Radev, quien ha exigido la dimisión de Borísov en varias ocasiones.



Al igual que el presidente búlgaro, los manifestantes exigen la dimisión de Borisov y del fiscal general, Ivan Geshev, a quienes acusan de corrupción y de estar al servicio de una oligarquía mafiosa.



Borisov, que ya tuvo que dimitir como jefe del Gobierno en 2013 y 2017, está luchando nuevamente por su supervivencia política. El primer ministro ha propuesto enmendar la Constitución para aumentar la independencia de los jueces y está tratando de lograr el apoyo del Parlamento para iniciar este proceso.



De lograr el respaldo para cambiar la Constitución, Borisov ha asegurado que dejará el cargo una vez se apruebe la asamblea especial encargada de hacerlo, lo que supondría noviembre como muy pronto.