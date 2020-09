Brasil.- Bolsonaro alerta de que las ayudas gubernamentales en Brasil por la pandemia "no durarán para siempre"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha alertado este martes de que las ayudas gubernamentales por la pandemia de coronavirus "no durarán para siempre".



"La ayuda de emergencia, para desgracia de demagogos y comunistas, no puede ser para siempre", ha expresado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter que no ha tardado en suscitar crítica.



Desde el pasado mes de abril, el Gobierno brasileño reparte 600 reales (casi 100 euros) entre los parados y trabajadores informales, una ayuda que están percibiendo actualmente más de 67 millones de brasileños.



Bolsonaro ha negado en varias ocasiones que dichas ayudas tengan un carácter "populista" y ha descartado que estén pensadas para facilitar su reelección en las presidenciales de 2022, como muchos le achacan.



"Mi creciente popularidad inoportuna a adversarios y a gran parte de la empresa, que etiquetan cualquier acción mía como electoralista; si no hago nada soy omiso, si hago algo, estoy pensando en 2022", ha asegurado, según informaciones del portal de noticias G1.



Así, ha afirmado que sus pensamientos están puestos en 2021, cuando habrá "millones de brasileños sin empleo, ni renta, ni ayudas especiales por la pandemia", dado que estas acaban en diciembre.



Por ello, el Gobierno ha anunciado esta semana la creación del programa social Renta Ciudadana, que entrará en vigor a partir de enero de 2021 para dar una alternativa a esos brasileños.