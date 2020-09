Batas médicas convertidas en arte para "superhéroes" panameños contra covid-19

Ciudad de Panamá, 29 Set 2020 (AFP) - "Me siento como si estuviera pintando la capa de un superhéroe", dice a la AFP Gennaro Rodríguez, uno de los 22 artistas plásticos de Panamá que han transformado las batas de un puñado de médicos en obras de arte contra la covid-19.La bata pintada por Rodríguez con acrílico muestra figuras geométricas y orgánicas de vivos colores sobre tela blanca."En mi obra yo uso mucho gris de fondo, pero cambié ese gris por el blanco, dejándolo en la bata, porque para mí es un significado de esperanza", agrega el pintor desde un apartamento en Ciudad de Panamá transformado en taller de pintura.Rodríguez forma parte de un elenco de artistas panameños que han pintado obras de arte sobre 24 batas para recaudar fondos contra la covid-19 en una subasta.Las piezas fueron cedidas por médicos e investigadores que han estado en la primera línea de combate a la pandemia, y cada prenda lleva sus nombres.La bata que pintó Rodríguez es de Fulvia Vergara, jefa del departamento de Cuidados Intensivos del hospital público Santo Tomás, en la capital. Al contemplarla, Vergara compara la bata con la capa de Supermán. "Para el médico es como su capa que lo protege y lo identifica" y verla así pintada "es de gran emoción y satisfacción", dice la médica a la AFP. - Arte como memoria - En el sector capitalino del Cangrejo, el artista Rolo De Sedas contempla en su apartamento la bata que convirtió en obra de arte. Pintada de verde, la prenda muestra una figura femenina inspirada en el folclore panameño.De Sedas cuenta que mientras pintaba se imaginaba a la doctora que cedió su uniforme corriendo por los pasillos para atender a los contagiados por el nuevo coronavirus. "Ninguno de los objetos que había intervenido anteriormente para convertirlos en una obra de arte habían tenido tanto protagonismo o tanta vida", comenta De Sedas. En la subasta se podrán ver batas pintadas con paisajes, animales, figuras geométricas, virus imaginarios, mujeres desnudas bañándose en un mar verdoso y los ojos llorosos de un niño angustiado.También hay prendas con imágenes oníricas que evocan la cultura asiática o un cuadro de Salvador Dalí, el genio español del surrealismo."(Lo que quise) ante todo es rendir un homenaje a los médicos que han sido los héroes protagonistas en esta pandemia", dice la artista plástica Olga Sinclair."El arte tiene la cualidad de engalanar y embellecer cualquier circunstancia" y además queda en la memoria como "un testimonio de lealtad, solidaridad y belleza", agrega Sinclair. - "Telas cargadas de humanidad" - Panamá, con cuatro millones de habitantes, es el país de Centroamérica con mayor número de contagios por covid-19, con más de 111.000 infectados y 2.348 defunciones hasta este martes.La subasta se realizará del 1 al 4 de octubre de forma virtual, y sus organizadores aseguran que los fondos recaudados serán utilizados en la adquisición de equipos para los centros de salud."Realmente necesitan muchísima ayuda, no solamente de insumos médicos por el covid, sino también de equipamiento", indica a la AFP Ricardo Gago, presidente del Club Rotario de Panamá, impulsor del proyecto.La subasta comenzará con un precio base de 1.000 dólares por bata, aunque los organizadores creen que la recaudación será superior a los 24.000 dólares en total. "Va haber unas batas muy peleadas" y por eso "van a subirse mucho" de precio, indica Gago. "Estas batas son un pedazo de tela cargado de humanidad", comenta a la AFP el pintor y escultor, Eduardo Navarro. "La pandemia nos ha hecho ver la vida con otros ojos", opina Navarro, quien debido a la cuarentena se ha visto obligado a pintar incluso con papel de excusado o botellas vacías.A Navarro le tocó pintar la bata del infectólogo, Xavier Sáez-Llorens. "Lo que más me llamó la atención fueron los colores del Barça porque soy muy fanático", afirma Sáez-Llorens en referencia al cuello de su bata pintado de blaugrana.La iniciativa artística es una nota de optimismo, pero Saéz-Llorens sabe que aún queda una larga batalla por delante. "Ningún país puede declarar que ha vencido la pandemia", advierte.jjr/mas/gma -------------------------------------------------------------