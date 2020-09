Armenia/Azerbaiyán.- La jefa de Derechos Humanos de la ONU, "consternada" por las víctimas civiles en Nagorno Karabaj

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho estar "consternada" por las informaciones que dan cuenta de víctimas civiles en el marco de los enfrentamientos desatados en Nagorno Karabaj, escenario recurrente de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.



"Me preocupa la reanudación de las hostilidades en la línea de contacto de Nagorno Karabaj e insto a establecer un alto el fuego inmediato", ha reclamado Bachelet en un comunicado, dos días después del inicio de unos combates de los que aún se desconoce el balance exacto.



La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha emplazado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional y, en particular, a "a que protejan a la población civil y a las personas fuera de combate, así como que eviten la destrucción de infraestructura civil".



Las dos partes se han culpado mutuamente de iniciar la actual escalada, así como de excederse en sus ataques a zonas ajenas a Nagorno Karabaj. Los ataques se han saldado ya con decenas de víctimas mortales en filas militares, aunque también se habrían registrado daños en áreas civiles, si bien no existe ninguna verificación independiente de lo que estaría ocurriendo en la zona.