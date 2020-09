Ariadne Artiles publica su primer libro, "Pura vida", en el que nos descubre su modo de vida saludable

25/11/2019 Ariadne Artiles se lanza al mundo de la literatura para desvelarnos, en su primer libro, los secretos de su modo de vida saludable EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Pura vida" es el nombre que Ariadne Artiles ha elegido para su debut en el mundo de la literatura. Y es que la polifacética modelo publica su primer libro, una guía en la que nos desvela los secretos de su estilo de vida saludable, que ya ha ido desgranando día a día y en los últimos años a través de su cuenta de Instagram.



Este esperado libro engloba su forma de vivir y entender una vida saludable cuidando de su bienestar integral, el de su familia y la madre tierra. Ilusionada, Ariadne confiesa que "no pretendo hablarte de superalimentos, ni de dietas, ni de recetas milagrosas, sino de una vida saludable, fácil, divertida y muy pero que muy sabrosa". Y es que cuidarse es más fácil de lo que parece y la canaria nos enseña cómo en su debut literario, "Pura vida".



La modelo se lanza a la escritura con un libro fácil de leer en el que comparte con sus seguidores una serie de consejos, fruto de su experiencia personal, sobre alimentación, salud física y mental, bienestar, maternidad y lactancia.



En "Pura vida" Ariadne desmonta mitos como el de "el desayuno es la comida más importante del día", habla sobre el ayuno que ha hecho prácticamente desde que tiene uso de razón y sin saber que esta práctica tenía un nombre, se sincera sobre su enfermedad - porque sufre hipotiroidismo - y relata sus tres días de parto y de cómo ha alcanzado la plenitud con su maternidad, entre otros detalles de la siempre discreta modelo.



Además, la ex de Fonsi Nieto comparte una lista de la compra saludable para que no tengamos que pensar durante unos meses, así como las recetas de sus desayunos, almuerzos y cenas, demostrando que es más fácil de lo que pensamos comer de un modo equilibrado, nutritivo, sano y, sobre todo, en consonancia con su filosofía de respetar al planeta.



Y es que, como asegura Ariadne Artiles, "salud, diversión y disfrute van de la mano y solo tienes que encontrar la conexión". Y, con "Pura vida", la modelo nos desvela sus secretos y consejos para lograrlo de la manera más sencilla y saludable posible.