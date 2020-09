AMP.- Fútbol/Primera.- (Crónica) El Getafe aplasta al Betis y el Valencia saca tres puntos de oro del Reale Arena

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Getafe no tuvo piedad del Real Betis (3-0) en un partido perteneciente a la cuarta jornada de la Liga Santander que le permite situarse en lo más alto de la clasificación junto al Valencia, que también ganó su compromiso ante la Real Sociedad en el Reale Arena (0-1).



El conjunto de José Bordalás volvió a mostrar la convinvente versión del comienzo de la temporada pasada y aplastó a un Betis irreconocible y sin recursos tras su derrota contra el Real Madrid. Los azulones sentenciaron el duelo antes del descanso con un gran recital de Ángel Rodríguez, bigoleador en el Coliseum Alfonso Pérez.



El delantero canario tardó 13 minutos en marcar el primero de la noche, aunque llegó con muchas dosis de suspense. Ángel remató con una semivolea un centro exquisito de Nyom y remató a placer para poner el balón en la escuadra después de que tocase el césped. El juez de línea anuló el gol por fuera de juego, pero el VAR -dos minutos después- dio validez al tanto dada la posición legal.



Ese 1-0 condenó a los andaluces, que dieron alas a los de casa después de varios errores infantiles en el centro del campo. Ni Guido, ni William Carvalho estuvieron a la altura de lo que exige un equipo como el Geta. Los madrileños cuando huelen sangre, aniquilan a su rival sin miramientos. Eso hizo Cucurella con un chutazo tremendo desde fuera del área.



El ex del Barça sorprendió a Joel Robles y tres minutos después, a poco del descanso, llegó el definitivo 3-0 en otra jugada de Ángel, que arrancó en pies del 'Cuchu' tras un error grosero de Carvalho. Tres tiros, tres goles, esa había sido la respuesta de los azulones a las dudas de un Betis que tiene mucho trabajo por delante.



Para colmo de los de Pellegrini, ni tan siquiera con el balón parado pudieron recortar distancias. Una falta de Sergio Canales que paró David Soria fue de lo más destacado en el equipo de las trece barras. Además, Mandi fue expulsado a diez minutos para el final dejando sin emoción un duelo que supuso el despegue del Getafe.



MAXI DA LA VIDA AL VALENCIA.



Por su parte, el Valencia consiguió su segunda victoria de la temporada tras derrotar a la Real Sociedad gracias a un gol de Maxi Gómez a 15 minutos para el final, en el partido que inauguró este martes la cuarta jornada de la Liga Santander, marcado por la presencia del VAR en la última jugada, salvadora para los visitantes.



El conjunto entrenado por Javi Gracia sacó tres puntos de oro después de ser sometido en la segunda mitad, demostrando su capacidad defensiva y su efectividad en la única ocasión que dispuso en el acto final. El gol valencianista fue una contra de manual culminada a las mil maravillas.



Corría el minuto 75 cuando un balón largo de Wass terminó en las botas de Gayá, de los mejores en el Valencia, y el internacional español sirvió en bandeja a Maxi Gómez. El gol descolocó a la Real Sociedad, que había merecido adelantarse en el marcador después de media hora de mucho nivel.



Oyarzabal probó fortuna con un lanzamiento que despejó Jason con la cadera y Januzaj también lo intentó con una falta lateral que detuvo Jaume con mucha seguridad. Los 'txuri urdines' rondaban el gol, pero no daban con la tecla. Igual les ocurrió en la primera mitad, cuando Isak buscó las cosquillas -sin suerte- a la defensa 'che'.



Un remate acrobático y otra ocasión de Monreal, más un penalti que pidió Gorasabel, fueron los argumentos de una Real que se vio sorprendida por la presión de los visitantes en primera instancia. Kang In Lee también pudo haber puesto a los suyos por delante, pero Elustondo lo impidió en el último instante.



Y en el último suspiro también se alivió el Valencia, precisamente por una mano del zaguero de la Real. Le Normand empujó el cuero en la misma línea de gol, los pupilos de Imanol Alguacil celebraron el tanto, pero el VAR detectó hizo acto de presencia para anularlo al detectar ese control ilegal de Elustondo. El cuadro 'che' ya suma siete puntos y se sitúa líder provisional a la espera del resto de resultados de la jornada.



--PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA JORNADA 4.



-Martes.



Real Sociedad - Valencia CF 0-1.



Getafe CF - Real Betis 3-0.



-Miércoles.



SD Huesca - Atlético de Madrid 19.00.



Villarreal CF - Deportivo Alavés 19.00.



SD Eibar - Elche CF 21.30.



Real Madrid - Real Valladolid 21.30.



-Jueves 1 de octubre.



Athletic Club - Cádiz CF 19.00.



Sevilla FC - Levante UD 19.00.



RC Celta - FC Barcelona 21.30.



-Aplazado.



Granada CF - CA Osasuna.