Alianza Lima y Estudiantes se juegan ser el tercero en discordia del Grupo F

Waldhir Arroé (i) de Alianza Lima disputa un balón ante Ariel Miranda (d) de Racing Club en un partido del Grupo F de la Liga Libertadores. EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 29 sep (EFE).- Alianza Lima y Estudiantes de Mérida se juegan este miércoles la tercera plaza del Grupo F de la Copa Libertadores y, en el caso de los peruanos, evitar ser el equipo con la peor racha de partidos consecutivos sin ganar en la historia del torneo continental.

A los dos equipos les urge el triunfo en su particular disputa por el tercer puesto del grupo, que permite pasar a jugar la Copa Sudamericana, pues a los venezolanos puede servirle incluso para conservar viva la esperanza de alcanzar octavos de final de la Libertadores.

Para Alianza, que es colista del Grupo F sin haber logrado todavía un solo punto, el triunfo es vital para empatar a tres unidades con el Estudiantes y llegar así a la última fecha con opciones de proseguir su andadura internacional en la Sudamericana.

"Se nos viene un partido difícil. El juego ante Estudiantes es de seis puntos para nosotros. Solo nos sirve el triunfo, porque un empate nos deja en una posición de espera para poder clasificar a la Copa Sudamérica", explicó el técnico chileno de Alianza, Mario Salas.

"Nos jugamos nuestra opción de poder entrar a una copa internacional. Así que vamos a ir a buscar el resultado, como siempre", añadió.

Si no consiguen la victoria, los blanquiazules sumarán 21 partidos consecutivos sin ganar en el máximo campeonato continental a nivel de clubes y batirán la peor racha de la historia del torneo.

Tras su derrota ante el Racing de Avellaneda (0-2), Alianza ya igualó el récord negativo que hasta ese momento ostentaba únicamente el Deportivo Galicia venezolano, con 20 partidos consecutivos sin vencer.

El equipo del distrito limeño de La Victoria acumula desde 2012 tres empates y diecisiete derrotas, las últimas nueve de manera consecutiva.

El pasado sábado, ya rompió una racha de seis partidos consecutivos sin ganar (cinco empates y una derrota) en el Torneo Apertura de Perú, al imponerse por 0-2 al recién ascendido Carlos Stein, lo que puede servir de una inyección clave de confianza para terminar también su negativa racha en el escenario internacional.

Sin embargo, el Estudiantes de Mérida parece tener tomada la medida a Alianza Lima, al que dos semanas atrás ganó por 3-2 de manera heroica al remontar un 0-2 en contra con una actuación estelar del colombiano Wilson Mena.

Pese a que después perdió por 1-3 frente al líder Nacional, que aseguró su clasificación para los octavos de final, al conjunto venezolano no le pesaron los seis meses que llevaba sin competir, pues el torneo local de su país continúa suspendido.

Ahora el Estudiantes afrontará su primer desplazamiento desde que el 12 de marzo cayó por 1-0 frente al Nacional en el Estadio Gran Parque Central, de Montevideo.

Además, el partido del decano del fútbol venezolano en Lima permitirá al técnico argentino Martín Brignani reencontrarse con su equipo tras medio año alejado de sus jugadores.

Debido a las restricciones implantadas por la COVID-19, Brignani no había podido regresar todavía a Venezuela desde Argentina y no pudo estar en el banquillo rojiblanco para dirigir a sus futbolistas en los dos partidos de local ante Alianza y Binacional. Tuvo que dar instrucciones por Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería.

- Alineaciones probables:

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado; Oslimg Mora, Gonzalo Sánchez y Joazinho Arroé. Entrenador: Mario Salas.

Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque; José Manuel Manríquez, Galileo Del Castillo, José Luis Marrufo, Daniel Linarez; Edson Rivas, Cristian Rivas, Jesús Meza, Christian Flores; José Alejandro Rivas y Luz Rodríguez. Entrenador: Martín Brignani.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Estadio: Alejandro Villanueva.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del miércoles 1 de octubre).