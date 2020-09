Absuelto el ex director gerente del FMI en el juicio por la salida a bolsa de Bankia

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato junto al resto de acusados, durante la primera sesión del juicio por la salida a Bolsa de la entidad en 2011 en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Madrid, 29 sep (EFE).- El ex director gerente del FMI y también exvicepresidente del Gobierno español y exministro de Economía, Rodrigo Rato, ha sido absuelto junto con los otros 33 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entidad bancaria que presidió entre 2010 y 2012.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado en una sentencia conocida este martes absolver a los 34 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En su sentencia, la Sala destaca que la salida a bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores nacionales y considera que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera, y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.