Wall Street empieza semana al alza gracias a avance de tecnológicas y bancos

(Actualiza cotizaciones, añade detalles)

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

28 sep (Reuters) - Las acciones en Estados Unidos subían el lunes, rebotando desde la mayor racha de pérdidas semanales en un año para los índices S&P 500 y Dow Jones, gracias al avance de firmas tecnológicas, bancos y el sector de viajes.

* A las 1540 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 500,09 puntos, o un 1,83%, a 27.671,52 unidades; el índice S&P 500 sumaba 49,29 puntos, o un 1,49%, a 3.347,75 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 147,10 puntos, o un 1,35%, a 11.060,66 unidades.

* Los 11 principales sectores del S&P 500 operaban al alza, mientras que el índice bancario trepaba un 2,1%, en camino a su mejor día en un mes.

* Acciones relacionadas con los viajes como Delta Air Lines , United Airlines y American Airlines Group Inc mejoraban entre un 2,5% y un 3%.

* La preocupación por el aumento de casos de coronavirus y un declive de las esperanzas de mayor estímulo fiscal han provocado un alza de la volatilidad del mercado en las últimas semanas, y los analistas esperan que las operaciones sigan así hasta la elección presidencial del 3 de noviembre.

* El optimismo se contagió desde los mercados asiáticos tras datos que mostraron una ganancia de las firmas industriales en China por cuarto mes consecutivo en agosto.

* "Todos estos datos recuerdan a los inversores que no nos dirigimos a nuevo mercado bajista o una nueva recesión", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones en CFRA, en Nueva York.

* Las acciones relacionadas con la tecnología, que soportaron la mayor parte de la liquidación más temprano en el mes, subían, con un avance en torno al 1% de Facebook Inc , Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc y Netflix Inc.

(Editado en español por Carlos Serrano)