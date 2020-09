Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 1,30 % pendiente de estímulo

Media hora después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 354,49 puntos hasta los 27.528,45 enteros. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 28 sep (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,30 %, con los inversores esperanzados por ver avances en la negociación de un nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos.

Media hora después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 354,49 puntos hasta los 27.528,45 enteros, impulsado por Boeing (5,11 %), Chevron (3,10 %), Dow Inc (3,07 %), American Express (2,95 %) y Goldman Sachs (2,10 %), entre otras grandes cotizadas.

El selectivo S&P 500 ascendía un 1,19 % o 39,13 puntos, hasta situarse en los 3.337,59 enteros; y el índice compuesto del mercado Nasdaq repuntaba un 1,16 % o 126,86 puntos, hasta 11.040,42 enteros.

Todos los sectores operaban en verde esta mañana y las mayores ganancias eran para las empresas energéticas (2 %), las financieras (1,58 %) y las industriales (1,53 %), mientras las tecnológicas progresaban un 0,91 %).

El parqué neoyorquino comenzó la sesión con la esperanza de que se produzcan avances en la negociación de legisladores demócratas y republicanos en el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo contra el impacto de la pandemia de coronavirus.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer domingo que los demócratas preparan un paquete en torno a 2,4 billones de dólares, más pequeño de lo estimado inicialmente y que incluye ayudas al desempleo y préstamos para pequeñas empresas, entre otras cosas.

No obstante, de acuerdo a los analistas, la volatilidad va a persistir en el mercado tras este septiembre de bajadas porque cada vez están más cerca las elecciones presidenciales y los inversores intentan protegerse en caso de que no haya un claro vencedor.

"Es un entorno muy diferente al que hemos visto en otras elecciones. Como inversor, debes protegerse porque no sabes simplemente cómo se va a mover esto", dijo a The Wall Street Journal el estratega de mercados James McCormick, de la firma NatWest Markets.

En el plano corporativo, Amazon subía un 1,39 % tras anunciar que celebrará su jornada de descuentos "Prime Day" a lo largo de dos días en octubre.

También avanzaban otras grandes tecnológicas como Apple (1,14 %), Microsoft (0,95 %) y Alphabet (1,32 %), que en las últimas semanas han protagonizado ventas masivas tras un verano en subida continua.

En otros mercados, el petróleo de Texas cambiaba el rumbo y a esta hora bajaba a 40,04 dólares el barril; el oro subía a 1.870,90 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía en 0,659 % y el dólar perdía valor frente al euro, con un cambio de 1,1664.