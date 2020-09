Venezuela inutiliza una "aeronave del narcotráfico" cerca del límite con Colombia

En la imagen, el ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 27 sep (EFE).- Venezuela informó este domingo que unitilizó una presunta "aeronave del narcotráfico" en el estado de Zulia (oeste), cerca de la frontera con Colombia, tras detectar el "vuelo ilícito" de este aparato el pasado día jueves.

El ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, dijo en su cuenta de Instagram que "cumpliendo con los protocolos de defensa" los equipos interceptores procedieron a inutilizar la aeronave y luego a buscar en tierra los restos, que fueron hallados el sábado.

"La aeronave siniestrada (se encontró) en una pista clandestina a orillas del río Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo, cerca de la frontera con Colombia", agregó el funcionario, adjuntando imágenes de los restos del aparato, parcialmente quemado, en lo que parece ser la orilla de un río.

Reverol también dijo que el lugar "se encontraron 11 mil litros de combustible de aviación, los cuales serían usados para operaciones crimínales" que no mencionó, y dijo que la aeronave tenía "siglas norteamericanas", sin aludir a ningún país en específico.

No se informó sobre detenciones o fallecidos por esta operación, que se realizó gracias a los Radares del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI).

El pasado 18 de septiembre, Estados Unidos anunció que descertificó a Venezuela -y tambien a Bolivia- por supuestamente incumplir de "manera desmostrable" sus compromisos internacionales de combatir el narcotráfico.

La decisión está contenida en un memorándum enviado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al secretario de Estado, Mike Pompeo, en el que se identificó a un grupo de 22 países como las principales rutas de tránsito de estupefacientes o de su producción ilícita.

En concreto, el gobernante estadounidense menciona a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Aunque no es una respuesta a esta decisión, Reverol aseveró este domingo que Venezuela continuará con la lucha antidrogas y no permitirá que su "espacio aéreo, terrestre o marítimo sea empleado para el tráfico ilícito de las drogas procedente desde Colombia".