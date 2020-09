Venezuela e Irán resisten a sanciones EE.UU. con más combustible

(Bloomberg) -- El primer navío de un convoy iraní de barcos que trae el muy necesitado combustible llegó a Venezuela, lo que demuestra la determinación de ambas naciones de socavar los esfuerzos de Estados Unidos por aislar a sus Gobiernos.

El petrolero iraní Forest ingresó a aguas venezolanas hoy temprano, según datos de buques de rastreo recopilados por Bloomberg. Se dirige al puerto de refinería El Palito, dijo Iván Freites, líder sindical. Es uno de los tres buques que traen cientos de miles de barriles de combustible.

Tras años de mala administración y negligencia operativa, la compañía nacional Petróleos de Venezuela SA no puede abastecer de gasolina al país, lo que no solo inmoviliza a millones de automóviles y autobuses, sino también a vehículos y camiones de emergencia que entregan alimentos desde granjas a ciudades.

Las sanciones de EE.UU. que restringen la capacidad de PDVSA para importar combustible de los mercados internacionales han empeorado lo que alguna vez fueron restricciones esporádicas, provocando filas de varios días en las estaciones de servicio y disturbios cada vez más frecuentes. Los esfuerzos de aislamiento también han estrechado los lazos estratégicos entre Irán y Venezuela, ya que la mayoría de las compañías petroleras y navieras internacionales evitan relacionarse con el país suramericano por temor a arriesgarse a medidas punitivas por parte de EE.UU.

Se espera la llegada de dos petroleros más, el Fortune y el Faxon, en los próximos días. Esta es la segunda vez que Irán abastece gasolina a Venezuela desde finales de mayo, cuando una flotilla de cinco buques descargaron casi 1,5 millones de barriles de gasolina iraní y aditivos de combustible, así como piezas para refinerías locales. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha dicho que cualquier intento de EE.UU. por detenerlos se topará con “una respuesta rápida y decisiva”.

Los envíos de Irán señalan el compromiso de Teherán de ayudar a su aliado suramericano a pesar de los esfuerzos de EE.UU. por obstaculizar dicha cooperación. En agosto, EE.UU. incautó los cargamentos de cuatro navíos que transportaban 1,1 millones de barriles de gasolina iraní que se dirigían aparentemente a Venezuela. La medida fue descrita por el Departamento de Justicia de EE.UU. como la “mayor incautación de cargamentos de combustible de Irán” por parte del Gobierno de EE.UU., y también dijo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designado como organización terrorista extranjera, estaba involucrada en el envío.

El enviado especial de EE.UU. para Venezuela e Irán, Elliot Abrams, dijo el miércoles que las sanciones de EE.UU. a Venezuela convencieron a Rusia y China de no vender gasolina al régimen de Maduro y aludieron a posibles sanciones de “represalia” en los próximos días.

PDVSA y el Ministerio de Información de Venezuela se negaron a comentar sobre los envíos.

