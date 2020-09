Thiem, campeón del US Open, pasa a segunda ronda de Roland Garros

El flamante campeón del US Open y tercer favorito, el austríaco Dominic Thiem, accedió a la segunda ronda de Roland Garros este lunes merced a su victoria por 6-4, 6-3 y 6-3 sobre el croata Marin Cilic (N.40).

Thiem, finalista en el Grand Slam parisino los dos últimos años -vencido siempre por el español Rafael Nadal-, se medirá con el estadounidense Jack Sock (303º ATP) en la siguiente fase.

"Solo dos semanas entre dos Grand Slam es muy corto", declaró el austríaco, que se impuso en Nueva York el pasado 13 de septiembre.

"Pero me encanta este torneo, es mi Grand Slam preferido y realmente quería prepararme bien aquí. Estoy muy contento de mi primera ronda", añadió.

El último partido de Thiem había sido la durísima final del US Open, cuando batió al alemán Alexander Zverev en cinco sets.

Solo quince días después el austríaco supo adaptarse al cambio de superficie -de rápida a polvo de ladrillo- para ganar con autoridad bajo el techo retráctil de la central de Roland Garros a un jugador importante como Cilic, ganador del US Open en 2014.

Globalmente sólido, Thiem se mostró cada vez más acertado según avanzaba el partido. Para cerrar el duelo recuperó un break y ganó cinco juegos seguidos (de 0-2 a 5-2) para imponerse en poco más de dos horas.

"Adoro jugar aquí cuando hace diez o quince grados, me recuerda mis torneos de junior en Austria, me gusta cuando la cancha no está demasiado rápida y tengo tiempo en el fondo de la pista", dijo a contracorriente de la mayor parte de los jugadores.

