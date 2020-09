Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Rafa Nadal: "Primero hay que adaptarse al cien por cien a las condiciones"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal se mostró "contento de haber superado esta primera prueba" en Roland Garros, al derrotar en su debut al bielorruso Egor Gerasimov en tres sets (6-4, 6-4, 6-2), pero también recordó que lo primordial es "adaptarse al cien por cien a las condiciones" del torneo.



"Estoy contento de haber superado esta primera prueba. Ha sido un poco difícil hacer 'breaks' especialmente al comienzo del partido, pero luego he tenido algo de fortuna y he podido hacer mi juego", indicó Nadal en declaraciones a 'Eurosport'.



El balear señaló que "dentro de lo que cabe no era un día malo" en París. "Aunque hacía frío, no corría el viento de los últimos días. La bola también cuesta un poco que sea profunda, pero al final creo que hice lo que tenía que hacer para ganar e intentar ir a más en cada partido", comentó.



El doce veces campeón del torneo cree que debe mejor "un poco de todo". "Primero hay que adaptarse al cien por cien a las condiciones porque hay que entender que no es un torneo normal sobre tierra batida. Tenemos que pensar de la manera en la que afrontar los puntos y saber de qué forma podemos hacer más daño al rival", advirtió.



Para Nadal también "será importante subir a la red porque con una pelota tan pesada va a ser difícil hacer 'passings'", y admitió que su saque era una de las cosas que quería "mejorar", sobre todo "aumentar el porcentaje de aciertos y jugar más agresivo".



"No puedes jugar pasivo en la pista y con la intensidad adecuada mucho más que en otras ocasiones, pero confío en que poco a poco pueda poder ponerlo en práctica en los partidos", sentenció el número dos del mundo.