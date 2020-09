Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Bautista: "Hemos tenido que pedir ropa térmica para poder jugar"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El tenista español Roberto Bautista ha asegurado que las condiciones que se darán en Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada, no favorecerán que se vea "el mejor tenis" y ha afirmado que el principal reto será "adaptarse a las circunstancias", además de reconocer que ha tenido que "pedir ropa térmica para poder jugar".



"Nos encontramos en un Roland Garros diferente, con cambio de fecha, con unas condiciones muy diferentes a las de mayo y junio. Las condiciones son frías, hace viento, llueve... Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias de este año, que van a ser atípicas, no las mejores para jugar un 'Grand Slam' a cinco sets al aire libre. Hemos tenido que pedir ropa térmica para poder jugar", señaló en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.



El 'grande' parisino ha sido desplazado de sus fechas habituales en mayo y junio a septiembre y octubre por culpa de la pandemia de coronavirus, aunque se mantiene la acción en las tradicionales pistas de tierra batida parisinas.



Según el castellonense, estas condiciones no favorecerán que se vea el mejor nivel de los participantes. "No creo que brille el mejor tenis, sino que va a haber que adaptarse continuamente y ser muy duro mentalmente. Este es el Roland Garros que nos vamos a encontrar este año", manifestó.



Bautista, que este lunes regresó al 'Top 10' del ranking ATP, debutará este martes en primera ronda de Roland Garros, donde ha alcanzado en dos ocasiones los octavos de final, ante el francés Richard Gasquet.