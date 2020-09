Seguidores mexicanos recuerdan cantando a José José tras un año de su muerte

Seguidores del cantante José José, rinden homenaje en el parque donde esta su estatua hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

México, 28 sep (EFE).- Decenas de seguidores de José José se congregaron este lunes en el barrio natal del cantante, en Ciudad de México, para cantar emocionados sus grandes éxitos, demostrando que al "Príncipe de la canción" no se le olvida ni un año después de su muerte.

Ataviado con una mochila de José José, una camiseta, un llavero, un recopilatorio de éxitos y hasta un cubrebocas a juego, Óscar Alfredo Rojas, uno de los fans reunidos en el lugar, declaró a su ídolo como "la mejor voz de México y del mundo".

"Mi admiración empezó a los doce años. Escuché 'Cuidado' y 'Amar y querer', le pregunte a una maestra quién era y desde entonces lo he seguido y lo he admirado", expresó el joven a Efe, frente a la estatua del cantante ubicada en la colonia Cavería de la capital.

Además, consideró que no cree que después de los 56 años de música que regaló José José a sus seguidores exista algún mexicano que no se haya enamorado o peleado con una de las canciones de ese artista, que se consagró en 1970 gracias a la interpretación de "El Triste" en el Festiva Internacional OTI.

Entre la multitud que cantaba este lunes a pleno pulmón y con la emoción a flor de piel, Norma Zavala vestía una camiseta con el rostro del "Príncipe de la canción" y sostenía un dibujo del cantante que hizo su padre, quien era amigo del artista, según dijo.

Norma contó a Efe que ella existe gracias al intérprete, pues este le ayudó a su padre a conquistar a su madre llevándole serenata hasta tres veces.

Por eso, desde pequeña escuchaba siempre canciones de José José, las cuales, dijo, le han ayudado también a sobrellevar a pandemia del coronavirus.

"Sus canciones y sus vídeo ayudan mucho. Era una persona que apoyaba a toda la gente, siempre y ahora nos estaría mandando mensajes y dándonos apoyo", sentenció la seguidora.

Asimismo, invitó a todo el mundo a visitar la estatua para celebrar la música del cantante cualquier día del año.

Rojas, incluso, consideró que Clavería debería llamarse Ciudad José José.

Durante todo el lunes muchos seguidores se animaron a pasar brevemente por el lugar para cantar canciones que José José dejó para la historia como "La nave del olvido", "Gavilán o Paloma", "Almohada", "Amar y el Querer" o "Lo Pasado, Pasado".

Incluso los hijos del artista, José Joel y Marysol, que por la pandemia de COVID-19 descartaron un gran acto de homenaje, acudieron brevemente al parque y saludaron al público, agradecieron a sus fanáticos por seguir escuchando al cantante y guardaron un minuto de silencio.

En redes sociales, también fueron muchas las muestras de cariño hacia José José.

"Recordamos al cantante José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, quien ha sido uno los más grandes intérpretes de la música popular de México durante décadas. Su trayectoria le dio un lugar especial en la cultura musical de México y de otros países", se pudo leer en la cuenta de Twitter del Instituto Nacional de Bellas Artes y Pinturas (INBAL).

José Rómulo Sosa, conocido como José José y reconocido como uno de los más grandes cantantes románticos de México y América Latina, falleció el año pasado a los 71 años en Florida (Estados Unidos) afectado por un cáncer de páncreas.

Ese día, una gran multitud se congregó su barrio natal de la capital mexicana para llorar la pérdida del que era uno de los últimos ídolos vivos de México.

Su muerte provocó además un conflicto entre sus hijos por determinar dónde descansarían sus cenizas, que finalmente fueron repartidas entre Miami y la Ciudad de México.