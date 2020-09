Rey Felipe.- El Parlamento de Navarra apoya la figura del Rey pero rechaza hacer exigencias al Gobierno de España en ese sentido

04/06/2020 El Presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza (d); habla con Secretario de Organización del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz (i), momentos antes del inicio de una sesión plenaria en el Parlamento de Navarra, en Pamplona, Navarra (España) a 4 de junio de 2020. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)



La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que expresa su apoyo a la figura del Rey Felipe VI, pero rechaza dirigirse al Gobierno de España para pedirle que "muestre respeto y consideración a la Corona como la máxima representación del Estado que es".



La declaración ha sido presentada por Navarra Suma. El primer punto ha contado con el apoyo del PSN, suficiente para que prosperara ante el rechazo del resto de grupos a la declaración. No obstante, los socialistas han rechazado el resto del texto propuesto por Navarra Suma, que no ha salido adelante.



En concreto, con el primer punto aprobado, el Parlamento de Navarra expresa "el apoyo a la figura del Rey de España, Felipe VI, como representante de la institución que define la forma política en la que se constituye el Estado social y democrático de derecho establecido en la Constitución Española refrendada por la ciudadanía".



Se han rechazado, sin embargo otros dos puntos de la declaración que hacían referencia al Gobierno de España. En uno de ellos, Navarra Suma proponía exigir al Gobierno de España que "muestre respeto y consideración a la Corona como la máxima representación del Estado que es" y en el otro pedía que el Gobierno de España brindara "el apoyo necesario para que el Rey cumpla con las funciones propias de su cargo en los actos institucionales, tal y como establece nuestra constitución".



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que el PSN "ha votado 'no' a que el Gobierno muestre su respeto y consideración por la Corona", tras lo que ha afirmado que los socialistas "anteponen mantener el apoyo del nacionalismo y de la izquierda radical por encima del respeto al jefe del Estado". "Son intolerables los ataques de la semana pasada al Rey. Cualquier presidente de España hubiese cesado de inmediato a un ministro que insulta al Rey", ha asegurado.



El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que su partido "respeta la institución de la Corona dentro de nuestro régimen constitucional, pero rechazamos la utilización de la Corona que hace Navarra Suma y que se suma a la instrumentalización que hacen el PP y Vox". "Respeto sí, utilización política, no", ha asegurado.