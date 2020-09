Rey Felipe.- Ciudadanos acusa al Gobierno de impedir al Rey ir a Barcelona para lograr acercarse a los partidos separatistas

28/09/2020 La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos en la sede del partido, en Madrid (España), a 28 de septiembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez, de impedir al Rey Felipe VI acudir a un acto en Barcelona el viernes pasado, poniendo "en cuestión" la figura del jefe del Estado, con el fin de lograr un acercamiento a los partidos independentistas.



En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Ejecutivo, Rodríguez ha rechazado los argumentos del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en relación con este asunto y ha anunciado que la formación naranja va a solicitar su comparecencia en el Congreso de los Diputados.



En una entrevista en RNE, Campo ha admitido este lunes que se impidió que el Rey asistiese a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona porque el Gobierno consideró que había que proteger la seguridad del monarca y también "velar por la convivencia" en Cataluña.



Así, el ministro ha mencionado como motivos la cercanía del 1 de octubre --el tercer aniversario del referéndum independentista-- y la inminente sentencia sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.



SE PONE EN CUESTIÓN AL JEFE DEL ESTADO



La portavoz de Ciudadanos ha calificado de "indigno" que el ministro de Justicia reconozca que "se le ha dicho al Rey que no vaya a un sitio porque contraviene los intereses del movimiento independentista". "Hasta aquí podríamos llegar", ha exclamado.



En su opinión, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha dejado claro que, "por intentar acercarse más a sus socios independentistas" --como Esquerra Republicana o Junts per Catalunya--, es capaz de "poner en cuestión" la figura de Felipe VI, "tan reconocido y respaldado por la ciudadanía".



Pero "nosotros no vamos a permitir que este Gobierno se ponga por encima de todas las estructuras del Estado", ha advertido, recordando que todos los miembros del Ejecutivo prometieron lealtad a las instituciones, incluida la Casa Real, al tomar posesión de sus cargos.



Antes de pedir la comparecencia de Campo en el Congreso, el partido de Inés Arrimadas ya solicitó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicara en sede parlamentaria las razones de seguridad que supuestamente llevaron a excluir a Felipe VI del acto en Barcelona. Según Rodríguez, este Ministerio demuestra tener "poca utilidad" si "no es capaz de darle seguridad al jefe del Estado" en Cataluña.



EL GOBIERNO DEBE ELEGIR CON QUIÉN PACTA LOS PGE



Por otro lado, en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, ha reiterado que está en manos del Gobierno elegir si los pacta con partidos como Esquerra o EH Bildu, que "solo buscan privilegios" territoriales y "condicionan que el Rey pueda ir a distintos lugares de España", o si los negocia con Ciudadanos.



En este segundo caso, la dirigente de Cs sostiene que serían unos Presupuestos "sin hipotecas", que garantizarían "el principio de igualdad" de todos los españoles y tendrían "las cuentas cuadradas".



El Ejecutivo de Sánchez "tendrá que decidir si lo que quiere es lo que necesita España o lo que quieren los independentistas", ha insistido, admitiendo que a su partido le preocupa "la deriva de los últimos días" del Gobierno por su acercamiento a los separatistas y que aún no les han presentado documentos para empezar a hablar de los PGE.