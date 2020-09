Portaltic.-FarmVille, el videojuego de granjas de Facebook, cierra 11 años después

28/09/2020 FarmVille. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZYNGA



MADRID, 28



El estudio de videojuegos Zynga, responsable de la saga de videojuegos para Facebook de granjas FarmVille, ha anunciado que a partir del 31 de agosto no permitirá jugar a la entrega de FarmVille original, once años después de su lanzamiento.



Este cierre se debe al final del soporte por parte de Adobe de Flash Player, la herramienta para navegadores en la que se basa el videojuego, que dejará de distribuirse a partir del próximo 31 de diciembre, como ha confirmado el estudio en un comunicado.



La primera entrega de FarmVille se lanzó originalmente en el año 2009, y puede jugarse a través de Facebook. Este videojuego, en el que los jugadores pueden desarrollar sus propias granjas virtuales, logró superar en el año 2010 los 83 millones de jugadores activos al mes.



Los jugadores de FarmVille podrán seguir jugando al título hasta el 31 de diciembre, pero a partir del 17 de noviembre se desactivarán las compras dentro de la app y el sistema de pagos del videojuego.



Esta medida no afecta a las secuelas del videojuego, Farmville 2: Tropic Escape y FarmVille 2: Country Escape, ya que no tienen como base a Adobe Flash Player. Zynga lanzará próximamente la tercera entrega de la saga.