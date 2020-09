Personal de consumo de JPMorgan trabajaría desde casa hasta 2021

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. dijo a miles de trabajadores de oficina en toda su unidad de consumo que pueden planear continuar trabajando de forma remota hasta el próximo año, rompiendo con las operaciones corporativas en Wall Street, que exigían que los operadores senior regresaran al trabajo.

La directiva, que fue comunicada al personal en varios memorandos el lunes, aplica para la mayoría de los empleados de la unidad de consumo en EE.UU. que han estado trabajando de forma remota para ayudar a contener la propagación del coronavirus. Excluye a trabajadores de las sucursales y algunos en operaciones, según una persona informada sobre los planes de personal. La unidad de banca comunitaria y de consumo, que opera principalmente en EE.UU., tiene 122.089 empleados, la mayor cantidad de todas las divisiones de la empresa.

“En general, cualquiera que trabaje de forma remota hoy seguirá haciéndolo hasta fin de año, suponiendo que podamos mantener los niveles de productividad”, según uno de los memorandos, que fue visto por Bloomberg. “Nuestros niveles generales de productividad se han mantenido altos. Eso es extraordinario y algo que debería hacernos sentir orgullosos a todos”.

Una vocera declinó emitir declaraciones.

Aproximadamente 25% de los trabajadores de la firma, incluido el personal de sucursales, han regresado al área de Nueva York, dijo la persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada discutiendo los planes internos. Muchas de las otras ubicaciones de JPMorgan permanecen cerradas. Durante el verano, el banco más grande de EE.UU. tenía contemplado que los trabajadores de oficina volvieran a puestos remotos en Columbus, Ohio, hogar del edificio de oficinas más grande del banco en EE.UU., y luego suspendió los planes indefinidamente cuando aumentaron los casos de coronavirus.

El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, ha defendido un regreso más amplio al trabajo, diciendo que su empresa ha vivido “alienación” entre los empleados más jóvenes y que un período prolongado de trabajo desde casa podría traer daños económicos y sociales a largo plazo. También expresó preocupaciones de productividad entre ciertos grupos.

Dimon está permitiendo que los líderes empresariales determinen cuándo el personal debe regresar a la oficina, según la orientación del Gobierno local y las autoridades de salud.

La decisión de extender los acuerdos de trabajo remoto para muchos en la unidad de consumo del banco más grande de EE.UU. se produce en medio de la continua propagación del virus por todo el país y mientras empleados lidian con el cuidado de los niños dado que algunas escuelas operan en horarios híbridos o siguen bajo el formato de aprendizaje remoto. En su banco corporativo y de inversión, se pidió a los operadores senior que regresaran a sus oficinas la semana pasada.

Nota Original:JPMorgan Says Most Consumer Staff to Work From Home Until 2021

