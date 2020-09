Peñarol se juega ante el Colo Colo su última oportunidad de seguir en la copa

Hasta el momento, los dirigidos por Mario Saralegui tienen tres puntos sobre doce disputados y necesitan de una victoria para alcanzar a sus más cercanos rivales, el albo y el Jorge Wilstermann de Bolivia, que suman seis enteros. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 28 sep (EFE).- El Peñarol uruguayo se jugará este martes su última oportunidad de seguir en la Copa Libertadores cuando reciba al chileno Colo Colo por la quinta jornada de la fase de grupos.

Hasta el momento, los dirigidos por Mario Saralegui tienen tres puntos sobre doce disputados y necesitan de una victoria para alcanzar a sus más cercanos rivales, el albo y el Jorge Wilstermann de Bolivia, que suman seis enteros.

Con vistas al encuentro y respecto al once que jugó en la anterior jornada, es probable que el lateral Joaquín Piquerez retorne a la titularidad en el Peñarol en lugar de Rodrigo Abascal.

Además, el español Xisco Jiménez, quien debió viajar a su país por un problema familiar, no podrá ser de la partida.

El Colo Colo, en tanto, llegará al encuentro luego de un fin de semana en el que fue suspendido su duelo ante el Antofagasta por un caso positivo de COVID-19 en la institución.

No obstante, según informó el club en un comunicado, la investigación epidemiológica que se hizo sobre el plantel determinó que no hay miembros del grupo que cumplan con los criterios de contacto estrecho por lo que todos los jugadores podrán viajar a Montevideo.

De acuerdo con esto, solo resta saber si el goleador Esteban Paredes podrá ser de la partida en un equipo que, a nivel local, vive su peor campaña en décadas y ocupa la penúltima posición de la tabla de posiciones.

- Posibles alineaciones:

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Facundo Pelllistri, David Terans, Facundo Torres y Agustín Álvarez.

Entrenador: Mario Saralegui.

Colo Colo: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Felipe Campos, Juan Insaurralde, Ronald de La Fuente; César Fuentes, Gabriel Suazo, Matías Fernández; Marco Bolados, Pablo Mouche y Javier Parraguez.

Entrenador: Gualberto Jara.

Estadio: Campeón del Siglo, de Montevideo.

Incidencias: Encuentro correspondiente al Grupo C de la Copa Libertadores.