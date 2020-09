Pellegrini anuncia que Bravo, Guardado y Lainez no jugarán en Getafe

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 28 sep (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha confirmado las bajas para el partido que su equipo disputa el martes en Getafe de su compatriota Claudio Bravo, portero titular, y de los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, ninguno de los cuales "está en condiciones de jugar mañana".

Sobre el guardameta internacional con Chile, lesionado en una rodilla en el entrenamiento del viernes pasado, el preparador santiaguino adelantó en rueda de prensa que "va a ser muy difícil que esté para el encuentro del sábado" frente al Valencia.

Pellegrini no teme que sus críticas a la actuación arbitral en el que partido que su equipo perdió el sábado contra el Real Madrid le acarree una sanción y reiteró "en cuanto al VAR, la misma respuesta que cuando" opinó sobre el asunto "en Inglaterra: es una herramienta que da más justicia" aunque discrepa "de cómo se usa y cuándo, dijo".

"Estoy muy tranquilo, no dije nada. Sería extraño que fuera sancionado sin haber culpado a nadie. Dije que era muy difícil. No creo que haya que darle tanta importancia a las declaraciones tras los partidos", añadió el entrenador al respecto.

Manuel Pellegrini considera anecdótico el liderazgo el Betis, ya que "solamente se han jugado tres fechas", e incompletas porque "no todos los equipos han jugado los tres partidos", pero se mostró dispuesto a "defender esa posición" repitiendo la "media hora brillante" jugada en la primera mitad contra el Real Madrid.

"Convertimos dos goles y tuvimos muchas ocasiones para poder haber hecho alguno más. Muchas veces, se gana y uno queda más disconforme con el juego. Tenemos que saber corregir los defectos, explotar las virtudes y que lleguen los mejores resultados posibles", agregó el técnico verdiblanco.

Pellegrini, quien reclamó "un refuerzo en el lateral izquierdo" en los días que restan para cerrar el mercado, elogió al delantero paraguayo Tony Sanabria, de quien espera que "haga una buena temporada, ojalá, porque tiene grandes condiciones: el equipo, en general, se siente seguro con la línea que lleva", consideró.