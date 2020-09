Para Alemania, Europa y EEUU deben permanecer unidos frente a China

Europa y Estados Unidos deben hacer frente común en "la nueva guerra fría con China", sea cual sea el resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre, declaró el responsable alemán de relaciones transatlánticas, Peter Beyer, en una entrevista con la AFP.

A cinco semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el coordinador alemán de las relaciones con Estados Unidos y Canadá insistió en que ambos socios comparten más intereses que divergencias

"Europa y Estados Unidos deben mantenerse unidos para enfrentar el enorme desafío que constituye China", consideró durante la entrevista, en Berlín.

"La nueva guerra fría entre Estados Unidos y China a ha empezado y moldeará este siglo", agregó.

Después de cuatro años de roces recurrentes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la canciller alemana, Angela Merkel, sobre asuntos como Irán, la OTAN, el comercio mundial o el clima, Peter Beyer no oculta que Alemania se sentiría más cómoda trabajando con Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, si resultara elegido en noviembre.

"Por supuesto, tampoco tendría la ingenuidad de decir que 'si Biden gana, todo será genial, el comienzo de una edad dorada'", matizó.

"Las cuestiones conflictivas no desaparecerán en una noche pero con Biden la amistad transatlántica se volvería más razonable, programable y fiable de nuevo", recalcó.

- ¿Un Trump 2? -

Para Peter Beyer, sobre China o Irán, estadounidenses y europeos tienen "intereses del mismo orden, a veces idénticos".

"Por eso me frustra que no logremos encontrar un denominador común en estos momentos" sobre algunos temas como el apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la pandemia de coronavirus, la lucha contra el cambio climático y el control de las ambiciones nucleares de Irán.

Con todo, insistió en que una eventual reelección de Trump tampoco comportaría la implosión del mundo occidental, sobre todo gracias a una colaboración estrecha con el Congreso y numerosos Estados estadounidenses.

"Todo no será sombrío si hay un Trump 2. Pero tampoco será mejor", comentó.

"Es esencial saber quien ocupa la Casa Blanca. Pero eso no puede dominar la amistad transatlántica. Washington y, en particular, Estados Unidos no se componen únicamente del despacho oval", recalcó.

Décadas de cooperación desde la guerra entre facilitaron la cimentación de "valores, digamos, pasados de moda" como "la libertad y la democracia, la paz y la prosperidad".

- "Agradecidos" -

"Es importante recordar que fueron los estadounidenses quienes nos enseñaron esos valores y nosotros siempre les estaremos agradecidos" por ello, añadió.

En cambio, el sistema en China está marcado por "la dictadura, la falta de libertad de prensa y de derechos humanos, la vigilancia digital, [las violaciones] contra los uigures, Hong Kong, el medio ambiente...", señaló.

Beyer, miembro del partido conservador (CDU) de Angela Merkel, señaló que su formación tendrá que abordar todos estos asuntos a la hora de nombrar a un nuevo dirigente, en diciembre.

El elegido tendrá que ser el candidato del bando conservador en las elecciones legislativas de 2021, que pondrán fin a 16 años de poder de Angela Merkel.

"Gane quien gane, tendrá que hacer frente a esos temas", añadió.

Los desafíos de seguridad y de defensa también serán importantes mientras que Trump, que no deja de criticar a la OTAN, prevé la retirada de 12.000 soldados estadounidenses desplegados den Alemania, para dejar operativos a 9.500 (frente a los 25.000 de la actualidad).

"No creo que una administración Biden revierta completamente esta situación pero también dudo que continúe con la misma vehemencia", afirmó Beyer.

