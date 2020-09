Pakistán.- El líder de la oposición Shehbaz Sharif, detenido en Pakistán antes de manifestaciones antigubernamentales

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El líder de la oposición en Pakistán, Shehbaz Sharif, ha sido detenido este lunes por el órgano anticorrupción del país después de que un tribunal de Lahore le haya denegado la libertad bajo fianza en el marco de una denuncia por lavado de dinero en su contra.



Sharif, líder del partido Liga Musulmana de Pakistán (PML) y hermano del ex primer ministro Nawaz Sharif, ha sido arrestado por la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (NAB, por sus siglas en inglés) en Lahore, según informa la cadena de televisión GEO, después de que el Tribunal Superior de dicha ciudad haya cancelado su libertad bajo fianza.



El líder opositor está acusado de lavado de dinero y de acumular una riqueza superior a sus fuentes de ingresos conocidas, según ha informado la NAB en un comunicado. Sharif, que ha sido gobernador de Punyab, ya fue detenido en octubre de 2018 por corrupción pero fue puesto en libertad bajo fianza en febrero de 2019.



Su arresto se ha producido días después de que once partidos opositores conformara una alianza y anunciaran su intención de convocar manifestaciones contra el Gobierno de Imran Jan a partir de octubre. "Esto se debe al miedo del Gobierno a los planes de manifestaciones de la oposición", ha valorado Marriyum Aurangzeb, portavoz del PML, citada por DPA.



"No nos equivoquemos. Shehbaz Sharif ha sido detenido solo porque se ha negado a jugar en las manos de quienes querían usarle contra su hermano", ha escrito en su Twitter Maryam Sharif, hija del antiguo primer ministro y vicepresidenta del PML. "Ha preferido estar tras las rejas en prisión que ponerse en contra de su hermano", ha subrayado.