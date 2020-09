Murciélagos ayudan a producir una buena botella de Bordeaux

(Bloomberg) -- A lo largo de este último año, el murciélago pasó de ser un animal no querido a una amenaza devastadora, gracias a su presunto papel como portador original del covid-19 antes de que el nuevo coronavirus llegara a los humanos.

Sin embargo, en Burdeos, una de las principales regiones vinícolas del mundo, se les acoge como héroes.

Con la colecta anticipada de 2020, mucho depende de la vendimia de la región en medio de una serie de desafíos. Tras el arancel de 25% que impuso el presidente Donald Trump en varias variedades de alcohol europeo en octubre pasado, el valor del vino Bordeaux bajó 46% en noviembre, en comparación con el año anterior, con una caída del volumen total de ventas de 18%, según el Consejo Interprofesional del Vino de Bordeaux (CIVB, por sus siglas en francés).

El covid-19 ha exacerbado estas dificultades: en el período de 12 meses que finalizó en julio de 2020, las exportaciones de Bordeaux cayeron 18% en valor, en comparación con el año anterior. Los tintos de alta calidad de 2019 cuestan hasta 30% menos que la cosecha anterior, porque la pandemia limitó las ventas en primeur, que generalmente ayudan a impulsar la competencia por las botellas. Un Château Mouton Rothschild de 1999 ahora cuesta cerca de US$330; normalmente costaría casi US$500 en el nivel superior.

Como en otras regiones como Champagne, la disminución de los rendimientos de uva se debe al cambio climático y las plagas. La vendimia de Bordeaux 2019 bajó 2,3%, en comparación con el promedio de 10 años, y 28%, en comparación con 20 años atrás.

Las plagas son las que inspiraron a los enólogos de Bordeaux a recurrir a los murciélagos locales para ayudar a salvar el día. Si bien los estudios aún están determinando cuánto han ayudado los mamíferos alados a aumentar el rendimiento y la calidad de la cosecha, los enólogos de la región los han adoptado, en sentido figurado. Otras regiones vinícolas francesas de renombre están tomando nota.

El otoño pasado, viajé a Château Lapelletrie en Saint-Émilion para ver de primera mano la vinificación asistida por animales. Anne Biscaye, de una familia viticultora hace nueve generaciones y con un aire de Juliette Binoche, me llevó bajo tierra, a una antigua cantera, para que viera a sus colaboradores. Un par de murciélagos volaron por encima.

Biscaye es una de varios viticultores que instalan cajas nido de madera alrededor de sus propiedades, agregan pozos de agua y dejan franjas de césped entre las hileras de enredaderas para crear un hábitat amigable para los murciélagos. Están participando en un estudio científico a largo plazo para confirmar el impacto de los murciélagos locales en dos de las plagas más invasivas de los viñedos: la polilla de la vid europea y la polilla de la uva. Ambas causan botrytis, una podredumbre gris destructiva.

